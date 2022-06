Toma de terrenos: el Municipio le dará un fin recreativo y social

El predio, delimitado por las calles San Salvador, Guanahani, Canosa e Ing. Rateriy, pasó de esta manera a tener administración municipal y en los próximos días, luego de realizar labores de limpieza y mantenimiento, será destinado a tener fines recreativos y sociales.

Cabe destacar que dicho espacio ya había sufrido una usurpación, denunciada por los vecinos. A raíz de esta situación, se coordinó la presencia momentánea de la Prefectura Naval Argentina en los alrededores. Este delito ya fue denunciado oficialmente por la AABE en la Comisaría 16, y tomó intervención el fuero federal. En este marco, Montenegro recorrió el predio y tomó contacto con los vecinos a quienes dio detalle de la acción que el Municipio llevará a cabo.

“Tal como venimos diciendo, es necesario realizar las modificaciones en el tipo del código penal porque este rige desde 1921 y contempla que si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito penal”, puntualizó al respecto el intendente.

“La normativa existente limita el trabajo que se puede coordinar con la Policía o con la Justicia, por eso hace un mes solicitamos dicha modificación”, agregó.

“Saben que no miro para el costado ante los problemas y hace ya un tiempo les hablé de las usurpaciones de los terrenos, de esta situación que no solo es ilegal sino que pone en riesgo y genera muchísima incomodidad para los vecinos. Por eso hace un mes pedí al Congreso de la Nación que modifique el Código Penal en este sentido”, indicó.

“Porque este lugar corría riesgo de usurpación y como lo dije en un principio, siempre que podamos actuar en una situación de inseguridad vamos a usar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance”, agregó el intendente y anunció que en los próximos días comenzarán las tareas de limpieza y mantenimiento. “Queremos una ciudad moderna y segura y vamos a seguir trabajando para lograrlo”, sostuvo.

“La normativa existente limita el trabajo que se puede coordinar con la Policía o con la Justicia”, agregó. Cabe recordar que hace un mes solicitó dicha modificación

Este sábado en el COM, en representación de la AABE firmó el documento el director de Asuntos Contenciosos, Marcelo Cippitelli. El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto y por el Subsecretario, Maximiliano Guria.