Dalma le dedicó un emotivo mensaje a Diego Maradona por el Día del Padre y relató una conmovedora anécdota

En un nuevo Dia del Padre, Dalma Maradona decidió realizar un muy sentido homenaje a Diego en su cuenta de Instagram contando la historia de una de la fotos más icónica de ella con su padre durante su estadía en el Napoli.

La hija mayor de su matrimonio con Claudia Villafañe confesó que encontró aquella mítica imagen hace poco tiempo luego de no saber de su paradero durante varios años y continuó con un emotivo mensaje para Maradona en su segundo Dia del Padre sin la presencia física de Diego.

“Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierd… porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’ y apareció hace poco”, contó la actriz en un posteo en Instagram y el rol que tuvo su mamá.

“Para mi esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida! Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre”, concluyó la actriz de 35 años.

Dalma, que se encuentra transitando el octavo mes de embarazo de su segundo hijo junto a Andrés Candarelli, acompaño el texto junto a una fotografía de la captura instantánea de aquel icónico momento en el que ella -con dos años- le ponía margaritas en la media a su padre antes comenzar su sesión de entrenamiento con el Napoli, las cuáles Diego mantuvo durante el resto de la jornada.

Azul llegará al mundo en apenas un mes. Y su mamá, Dalma Maradona, está llevando como puede las últimas semanas de su embarazo. La actual panelista de Un día perfecto, que se emite por radio Metro con la conducción de Cayetano, ya tiene a Roma, de tres años. Y, por ende, sabe que estos días previos al parto son los más difíciles. Sin embargo, hace unos días ecidió publicar una foto en sus historias de Instagram haciendo gala del buen humor con el que está transitando esta etapa.

“No hay más ombigo, ya llega Azul y hay algo que se está saliendo de control (por eso pongo la foto más chica, para disimular...)”, escribió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe junto a un emojie de risa con llanto, sobre una imagen de ella recostada con la panza al aire. Y arrobó a su compañera de programa, Julieta Cayetina Cajg, quien también está embarazada, diciendo: “Aguanten las Michigans”.

Dalma anunció en febrero que estaba embarazada y ya ese mismo día en su programa de radio develó nombre y sexo de su bebé. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, había anunciado sin demasiados preámbulos sorprendiendo no solo a los oyentes, sino a sus compañeros que no sabían nada y se anoticiaban con el público.

