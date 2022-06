Mar del Plata: "Hay sectores periféricos del distrito que han crecido al doble en 12 años"

Eduardo Agüero presidente del Colegio de Arquitectos e integrante del Foro de Hábitat lanzado recientemente, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre la actualidad de la conformación urbana y la periferia marplatense.

"La arquitectura muestra como la ciudad se extendió y creció mucho. Se va diseminando en el territorio con este modelo el Estado genera inequidad social, en situaciones periurbanas, no hay servicios como agua o luz", comenzó diciendo en el piso de la emisora, en "Primera Tarde".

"Este es un modelo que consume territorio e insustentable ecológicamente, estos espacios podrían ser espacios verdes o productivos", dijo sobre una consulta puntual de las zonas de construcción en el sur del distrito.

"Hay sectores periféricos del distrito que han crecido al doble en 12 años, superando cualquier proyección de acá al futuro. Hay un crecimiento fuerte en lo que es el camino viejo a Miramar donde conviven barrios cerrados con asentamientos", explicó.

"El común denominador en los sectores donde han crecido la ciudad, al norte como Camet o al Sur, hasta Chapadmalal; es la informalidad, baja densidad, sin servicios públicos y lógicas que se repiten y se aceleran", agregó.

"El estado municipal es un Estado que desde hace varias décadas no tiene recursos propios. Un estado local que no genera recursos propios no puede invertir. El tejido urbano creció un 15 %, en el corredor sur y norte casi duplicaron su cantidad de habitantes", concluyó.

