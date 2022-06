Portal de Empleo: "Somos un nexo entre las personas que están en búsqueda y las empresas"

El municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación

y la oficina de empleos, presentó una nueva herramienta virtual para facilitar la búsqueda de trabajo y funcionar como nexo para las empresas locales que se encuentren en búsqueda de personal.

"La página es www.mardelplata.gob.ar/empleo y ahí nos vamos a encontrar con dos botones, uno elije trabajadores que es para las personas que están en búsqueda de trabajo, que ahí van a poder cargar su cv", manifestó Selena Marinelli, Directora de la oficina de empleo .

Asimismo, cuenta con otros servicios tanto para los trabajadores como las empresas: "Están los programas a los que pueden acceder, capacitaciones que brinda el municipio de forma gratuita tanto virtual como presencial, las ofertas de empleo disponibles que se renuevan todas las semanas y que no son acumulables, las que no están vigentes no las van a encontrar".

En cuanto al funcionamiento de la página y el sistema de registro, explicó que "publicamos las ofertas laborales y las personas que ya se encuentran registradas en nuestra base de datos y actualizaron su cv antes de los 6 meses, se postulan con el número de pedido y documento".

Por otro lado, "las personas que aún no se encuentran registradas o no están actualizados sus datos, deben mandar su cv a empleo@mardelplata.gob.ar o bien lo cargan por la página", continuó.

Además, realizan un trabajo de preselección de candidatos: "Entrevistamos a todos los que se postularon a esa oferta de trabajo. Lo que le va a llegar a la empresa van a ser los cv de las personas preseleccionadas que cumplen con el perfil solicitado". Es por ello que "somos un nexo entre las personas que están en búsqueda de trabajo y las empresas que están en búsqueda de personal", aseguró.

La oficina de empleo funciona de lunes a viernes de 8 a 15 en M. T. de Alvear 115 y a partir del 21 de julio también comenzará a funcionar en las distintas delegaciones municipales del Puerto, Chapadmalal, Norte, Batán y Sierra de los Padres.