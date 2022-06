La muerte de Martín: buscan determinar si participó un mayor de edad

Martín Mora Negretti, el joven asesinado en Sarmiento y Rawson, había nacido en esa ciudad hace 30 años, pero vivía en Buenos Aires. Este fin de semana extra largo decidió volver a la Costa Atlántica para celebrar el Día del Padre y su propio cumpleaños, y lo mataron de seis puñaladas por la espalda.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el momento en el que Martín y un amigo caminaban por la calle Sarmiento, metros antes de llegar a la intersección de calle Rawson, observaron que desde un balcón comenzaron a arrojar objetos a la vía publica.

El Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yañez Urrutia, explicó: "Un hecho totalmente lamentable que ha sucedido en esta ciudad, resulta totalmente irracional la conducta desplegada por tres menores de edad que en principio tienen 14 y 13 años que son inimputables. La madrugada del domingo, en circunstancias que estos jóvenes encontraron un edificio, en un 7mo piso en la zona de la vieja terminal de ómnibus, frente al nuevo paseo Aldrey, se encontraban arrojando bolsas de agua, tipo bombuchas que explotaran en el suelo".

Y continuó: "Dos parejas que se encontraban en una parada de colectivo, al advertir esta situación, reclaman dicha conducta y estos jóvenes actuando de una forma no muy coherente en principio, descienden del edificio con armas blancas, se dirigen a donde estaban estas parejas y comienzan a tener una pelea con los masculinos y lamentablemente uno de ellos recibe un puntazo en la zona de la clavícula que lesiona una arteria que va a los pulmones y eso hizo que cuando llegara al Hospital Interzonal General de Agudos, fallezca por no lograr la intervención a tiempo".

"El otro joven termina herido, una lesión leve de dos puntos. En ese contexto determino que los jóvenes se les impute el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa en concurso ideal, les pongo la prevención de los tres menores de edad y que sean trasladados al CAD", agregó.

"Ayer a la tarde les tomo declaración conforme al artículo 2 de la convención internacional de los derechos del niño, es el derecho que ellos tienen a ser oídos, estuvieron asesorados por un defensor oficial, prestaron una versión de los hechos, declaran y yo ahora tengo que salir a investigar esa circunstancia. Ellos si bien se ponen en el lugar, no manifiestan haber estado con cuchillos y ahí es donde tengo que determinar si participó o no alguna otra persona que no sea menor de edad para luego darle intervención al fuero de adultos como corresponde.", detalló el Fiscal.

Asimismo, Yañez Urrutia relató que "en principio los testigos mencionan a estos sujetos, en realidad los describen y coinciden las características con estos menores, por lo tanto es el motivo por el que están privados de su libertad, sabemos que al ser inimputables la privación de la libertad es una medida de seguridad que me fue otorgada por la jueza de garantías que está interviniendo. Es una medida que tiende a trabajar con los jóvenes desde una parte más asistencial o social y penal, no los voy a poder llevar nunca a proceso ni condenarlos, pero se va a trabajar durante un periodo con informes psicológicos, psiquiátricos y socioambientales para poder determinar el contexto en que estos jóvenes viven y qué pudo motivar a tan corta edad cometer un hecho de esta característica".

Y continuó: "Los testigos son las tres víctimas, el muchacho que quedó con vida, que simplemente fue lesionado y las dos chicas que estaban con ellos, son las que declaran. Después se hace una especie de relevamiento y solamente hay alguno que otro testigo que manifiestan haber escuchado tumultos, gritos, pero no haber visto demasiado, simplemente un amontonamiento de personas. Estamos recién a un día de sucedido, hay que investigar y esclarecer lo mejor posible lo que sucedió".