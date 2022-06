Aníbal Fernández: "Las críticas de Cristina no me asombran ni me quitan el sueño"

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, habló con Marcelo Longobardi, junto al corresponsal de CNN Radio, Nicolás Gallardo, sobre las declaraciones de Cristina Kirchner en el acto en Avellaneda y dijo que "como conclusión uno saca que el Frente de Todos no se va a desarmar".

Fernández consideró que afirmar que el FdT ya está roto "es un análisis a priori” y que “falta mucha agua bajo el puente para discutirlo". En este sentido, abogó por “encontrar alternativas positivas afines al pensamiento de la coalición y no al de una parte de la derecha, que tiene visiones encontradas".

“Nosotros siempre pensamos la vocación de acercarnos al objetivo común. En ese marco siempre hay gente más cerca de una posición y gente más cerca de otra; pero hay que conciliarlas", agregó.

Respecto de las críticas formuladas por Cristina Kirchner, aseguró: "No me asombro ni me quitan el sueño”. En cuanto al análisis de la vicepresidenta sobre las importaciones, tras remarcar la necesidad de crecer, planteó que "hay que analizarlo y avanzar las cosas de todos los días".

Además, se refirió a la eventual estatización de Vicentín anunciada por el presidente Alberto Fernández y dijo que “lo que ha sucedido con esa empresa ha sido una estafa al Estado Nacional por medio del Banco Nación, amparada por el Gobierno de Mauricio Macri".

"El planteo que veo más cercano en términos de lo que significa Vicentín es la posibilidad de preparar una estrategia en alguna empresa, que puede ser Vicentín u otra, que pueda ser utilizada como testigo a la hora de discutir el mercado de granos".

"Los commodities tienen un precio mundial a través de las gráficas que uno ve todos los días de mercados honestos; lo de Vicentín de honesto no tiene nada... hay cosas que podrían haber evitado conclusiones como las que vivimos con el dinero público".

Por último, habló sobre el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza y aclaró que ingresaron al país porque “ni la aeronave ni la tripulación tenían impedimentos para ingresar”, lo que le permitió cargar combustible tanto en Córdoba como en Chile y en Madrid.

"Comenzó una investigación administrativa por parte de la PSA; y después dos procesos judiciales: uno por un hábeas corpus rechazado por el juez y otro la denuncia, que está en curso y en torno a la cual somos prudentes", manifestó.

En este sentido, se diferenció de las declaraciones del gobierno de Paraguay sobre el status del piloto y el copiloto. “En ningún lado de la Argentina tienen impedimentos para ingresar al país", insistió.

"Hablo muy seguido con el Gobierno de Paraguay; tienen todo el derecho del mundo a hacer sus análisis, pero en Argentina hay un proceso que hay que respetar".

"El juez será quien diga si eso es así o no; no quiero participar con conjeturas", destacó.

Consultado sobre si el avión puede o no salir del país, respondió que dependerá de lo que disponga la justicia argentina. "Si el juez dice que sí y alguien le carga combustible, podrá hacerlo", reveló.