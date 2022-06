"El déficit fiscal en Argentina está financiado con deuda"

Enrique Szewach, economista y exdirector del Banco Central, conversó en CNN Radio, en el marco del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el plenario de la CTA en la localidad bonaerense de Avellaneda, y analizó la relación entre deuda e inflación.

“Argentina tiene déficit fiscal sin mercado de capitales y sin acceso al endeudamiento externo, por lo tanto ese déficit lo financia el Banco Central emitiendo pesos que nadie quiere", explicó en diálogo con Marcelo Longobardi, y dijo que "entonces la gente trata de transformarlo en bienes o en dólares, y eso aumenta los precios porque si va a dólares aumenta el cepo o aumenta el dólar libre".

"Al aumentar la brecha, aumenta el dólar y como es la moneda de cuenta, aumenta la inflación porque los precios tienen como referencia al dólar", agregó en esta misma línea.

Por otra parte, se diferenció de las declaraciones de la vicepresidenta cuando afirmó que el déficit fiscal y el gasto público no generan inflación. “No estoy de acuerdo”, dijo al respecto. “El déficit fiscal en Argentina está totalmente conectado porque no puede financiar ese déficit de otra manera que no sea en pesos”, añadió.

Respecto del festival de importaciones que mencionó Cristina Fernández, manifestó: “Hoy, como el gobierno y el kirchnerismo en general se caracteriza por no reconocer los precios y ataca las cantidades, entonces el festival de importaciones es que en este contexto está reclamando más cepos, más controles”.

"El problema no es el festival de importaciones, sino que hay muchos pesos para esos dólares pero la única respuesta de este modelo es aumentar los cepos y eso es una expectativa de inflación futura, tiene el efecto contrario por la expectativa de precios", evaluó el economista.