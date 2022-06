La seguridad como bandera y 84 muertes en 31 meses

El intendente Montenegro priorizó la seguridad en la campaña y sobre ello, cambió el despacho por la sede del COM. Cambió dos secretarios de seguridad y la ola de crímenes no cesa. La seguridad no está en la agenda del jefe comunal como sí parecen estarlo la llegada de las App y el ordenamiento vial.