Premio Comunicar MdP: " La comunicación es un verdadero elemento de poder"

El Sindicato de Empleados de Comercio junto con el Círculo de Periodistas deportivos de Mar del Plata entregó el premio Comunicar MdP al periodista Mario Trucco, de 91 años, que cuenta con una enorme trayectoria en la ciudad tanto en radio, como televisión y medios gráficos.

"Es un halago, es muy estimulante por parte de la sociedad reconocer a la gente que en definitiva lo que hemos hecho es constituirnos como nexo entre un acontecimiento y el público", manifestó Mario Trucco en agradecimiento por el reconocimiento.

Sobre su trayectoria, enumeró las posibilidades que tuvo a lo largo de toda y carrera y destacó que "hace 18 años que estoy en la emisora del sol donde afortunadamente me pongo en el papel de absoluta libertad para expresar lo que pienso, esto siempre es importante publicitarlo. Yo he dejado de decir lo que no he querido decir y he dicho todo lo que quiero".

En este sentido, Guillermo Bianchi, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, destacó el rol de la comunicación: "tiene mucho que ver con observar al proceso de la comunicación en la historia tanto en personas que han empezado con un papel y una pluma, con la máquina de escribir y su proceso hasta la adaptación tecnológica y jóvenes que son producto de la tecnología".

Respecto a la decisión de otorgar este premio, afirmó: "Tenemos las 3 generaciones de la comunicación y nos pareció que era oportuno en este momento poner en marcha o proponer este premio porque justamente lo que estamos mirando es el proceso donde el lenguaje y la comunicación toman un enorme valor para nosotros post pandemia".

"La comunicación es un verdadero elemento de poder, con lo bueno y lo malo que ello implica. La generaciones, lo que nosotros estamos viendo son los cambios de dinámica extraordinarios que han tenido, la adaptación que todo el mundo está teniendo en este proceso de comunicación", cerró.