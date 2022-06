A Círculo le empataron un partido increíble

A Círculo se le escaparon dos puntos increíbles en el "Guillermo Trama"

ante Desamparados de San Juan. A cinco minutos del final, el "Papero" le

ganaba 2 a 0 a Desamparados de San Juan en un duelo directo por la lucha

de abajo y terminó en un empate 2 a 2 que golpeó duro por la 15ta fecha

de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Lo único malo para Círculo en el primer tiempo fue que se fue al

descanso con el marcador en blanco, habiendo hecho todos los méritos

para sacar una ventaja. Sin brillar, alternando buenos momentos con

otros no tanto, fue muy superior a Desamparados que vino a buscar un

punto, jugó agazapado, esperando encontrar en alguna contra a Velázquez

o Leguizamón. Pero en los primeros 45', la gente que fue a la cancha no

sabía cómo atajaba Tomás Casas, que hizo su debut pero casi no tuvo

participación, salvo algún saque de arco o intento de salida por abajo.

Del otro lado, Jairo Díaz se convirtió en uno de los mejores de la etapa

inicial, desviando un remate de Avallay que se metía contra el caño

derecho, cacheteando con lo justo un cabezazo de Luna que le caía por

atrás, y mostrando seguro en cada envío aéreo que cayó sobre su área.

Las otras que tuvo el local, no tuvieron dirección. Motroni ganó de

arriba pero no llegó a empujar Leguizamón, otro disparo de Avallay se

perdió cerca y, la más clara, fue un penal que le cometieron a Benítez

que pivoteó dentro del área y Décimo se lo llevó puesto. Imanol Enriquez

se hizo cargo, buscó arriba, apenas inclinado sobre la derecha, donde

fue el arquero, pero la agarró muy abajo y la pelota se estrelló en el

travesaño para desperdiciar una oportunidad inmejorable.

Al minuto nomás del complemento, la pelota fue de derecha a izquierda,

intentó Verón y se fue apenas arriba del travesaño. Desamparados se

animó un poco más que en la etapa anterior, sin peligro, pero sí parado

algunos metros más adelante. Pero las chances eran para Círculo, Imanol

Enriquez tuvo la revancha del penal, recibió de Benítez en una

inmejorable posición, per el remate le salió directo a las manos del

arquero. El encuentro era más parejo, aburrido y sin situaciones de gol.

Sin embargo, cuando menos pasaba, los cambios le dieron soluciones a

"Fito" González, Maidana y Vedda trajeron frescura y profundidad por la

izquierda. Y por allá llegaron los gritos. El jugador surgido del club

llegó al fondo y metió un centro bárbaro que no pudieron conectar ni

Enriquez ni Luna y le quedó por atrás a Alejandro Avallay que controló

con el cuerpo y definió de volea para abrir el marcador. Un ratito más

tarde, otra vez Maidana abrió para Vedda, el centro encontró la

aparición de Nahuel Luna y el tucumano estiró la diferencia a lo 32'

para darle tranquilidad al "papero".

Lo que parecía asunto terminado, cobró emoción en los instantes finales

cuando Desamparados fue con todo, Callejas intentó rematar, la pelota

rebotó en Motroni y cayó como una "bomba" atrás de Casas. Quedaban pocos

minutos y Círculo no pudo aguantarla, el ingresado Saúl Abecasis

recupero en mitad de cancha y buscó la personal, dejó atrás a

Leguizamón, encaró a los dos centrales y antes de entrar al área metió

un zurdazo bajo que se clavó contra el palo derecho. Baldazo de agua

fría para Círculo, que en un abrir y cerrar de ojos perdió dos puntos

claves en la lucha de abajo.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni,

Cristian Sain y Matías Leguizamón; Alejandro Avallay, Ezequiel Straccia,

Enzo Benítez y Lucas Verón; Nahuel Luna e Imanol Enríquez. DT: Roberto

González.

Cambios: ST 14' Bruno Vedda y Matías Maidana por Verón y Benítez, 26'

Agustín Amato por Enriquez y 40' Facundo Vilanoba por Luna.

Desamparados (San Juan) (2): Jairo Díaz; Lucas Ceballos, Agustín

Callejas, Guillermo Pfund y Laureano Puñet; Rodrigo Brandán, Emanuel

Décimo, Matías Garrido y Lautaro Disanto; Nahuel Velázquez y Luis

Leguizamón. DT: Juan José Corzo.

Cambios: ST 28' Bruno Rodríguez y Pablo Jofré por Leguizamón y Puñet,

41' Saúl Abecasis por Garrido y 45' Ezequiel Neira por Disanto.

Goles: ST 25' Avallay (CD), 32' Luna (CD), 41' Callejas (D) y 44'

Abecasis (D).

Incidencias: PT 31' Enriquez (CD) estrelló un penal en el travesaño.

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Estadio: "Guillermo Trama"