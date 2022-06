Escuela municipal 13: "Muchos nenes vienen con frazadas y otros directamente ya no vienen"

Los padres de la escuela municipal Nº 13 Eva Perón ubicada en Rawson y Bahía Blanca realizaron un reclamo ante los directivos y profesores por la falta de calefacción en las instalaciones.

"Desde mayo, antes de que empiece el invierno crudo, hicieron una solución parche, pusieron unos paneles solares, pero es como conectar un cable de tres amperios a una energía que te requiere 220 voltios. Tienen cortes constantes de luz, falta de calefacción, no pueden ni siquiera brindarles un té caliente", manifestó Mario Quiroga, padre de un alumno.

Ante las bajas temperaturas que hay en Mar del Plata, "muchos nenes vienen con frazadas, algunos directamente ya no vienen" y esta situación se suma a la repercusión que tuvo la pandemia en la educación: "Nos encontramos que previo al retorno de las clases no hicieron un mantenimiento correcto y la consecuencia es que los niños pasan frío y los que no pueden bancársela, no van a clases".

Respecto al suministro de gas, comentó que "Al parecer está cortado en su totalidad porque hay una fuga que todavía no han podido encontrar con el personal que vino a hacer la revisión y retiraron los medidores".

Por ello, "Nosotros como sugerencia les dijimos que pueden aprovechar el periodo de las vacaciones de invierno para hacer un mantenimiento adecuado de las instalaciones".

A su vez, los paneles solares provocan múltiples cortes de luz durante la jornada, por lo que "los nenes pasan frío, directamente no se pueden concentrar porque tampoco pueden ver por los corte de luz y paralelo a eso, los profesores no les pueden brindar nada caliente porque no tienen con qué calentarlo".

Las consecuencias más allá de lo educativo, impactan en la salud: "más allá del tema covid, estamos en un proceso en el que el frío te puede causar enfermedades o patologías como neumonía, gripes, complicaciones con los bronquios y por ende están expuestos tanto los niños como los maestros".

Frente a esta situación, declaró que "tanto el intendente, los concejales y las personas que están a cargo, porque no es una sola sino muchas que fueron elegidas y prometieron un montón de cosas, brillan por su ausencia. Quizás porque ellos están bastante calefaccionados en sus casas y nosotros estamos acá con los nenes bancando el frío como se puede".