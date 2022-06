Montenegro dijo que “lo que no deja dormir a muchos es no poder llegar a fin de mes”

Con la presencia del Intendente Municipal Guillermo Montenegro, este viernes se llevó a cabo la jornada inaugural de la Semana Social 2022, organizada por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

El encuentro –que se extenderá hasta el domingo- tiene como lema "Integración y Trabajo para una Patria de Hermanos". Y volvió a ser presencial, después de dos años de realización virtual por las restricciones impuestas por la pandemia. El escenario de las actividades será el Hotel Intersur 13 de Julio, del Sindicato de Luz y Fuerza de nuestra ciudad.

La Semana Social contará con la participación de representantes de diversos sectores de la comunidad argentina, como políticos, empresarios y sindicales.

Además del intendente Montenegro, también hicieron uso de la palabra el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) monseñor Oscar Ojea; el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social monseñor Jorge Lugones; el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre; la ministra de Gobierno de la provincia Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta.

"Es un orgullo para mi recibirlos por primera vez y darles la bienvenida a todos ustedes, como intendente y como vecino de Mar del Plata. Esta ciudad que es la más linda del mundo, no solo por el modo de vida, por los paisajes únicos que nos cobijan, sino también y principalmente por su gente, que empuja, que no baja los brazos, que cuida lo suyo y lo comparte con millones de personas que nos visitan todos los años", dijo Montenegro.

"Acá como les decía, cuidamos la ciudad. Para quienes vivimos en ella y para quienes nos visitan. Y hay muchas formas de cuidar la casa de uno, pero en este caso estamos hablando de la casa común, como dice el Papa Francisco", sostuvo.

"En Laudato Sí, hace un gran desarrollo sobre el cuidado de la casa común. Enorme, profundo y clave para nuestro presente. Entre tantos aportes nos dice que “el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta”. Por eso me gustaría invitarnos a pensar sobre esto, que sé que en estos tres días lo harán, y destinarán incluso una mesa para reflexionar sobre la conversión ecológica", manifestó.

"Las personas que habitamos este mundo somos los únicos responsables y por ende los únicos que podemos cuidarlo. El Papa Francisco se refiere a la casa común como el planeta, el mundo en el que vivimos. Y el cuidado del mismo se trata de convivencia: si yo desordeno mi casa, debo ordenarla. Porque no vivo solo", explicó.

"Sabemos que en nuestra ciudad, por ejemplo, la falta de trabajo es uno de los principales problemas.Si bien estamos haciendo muchas cosas y ayer según el INDEC se alcanzó un número históricamente bajo de desocupación para la ciudad, yo no descanso", agregó.

"Todos los días me cruzo con marplatenses y batanenses que o no tienen trabajo o necesitan otro, o quieren cambiarlo. Porque hoy lo que no deja dormir a muchos es no llegar a fin de mes", aclaró.

"Entonces, generar laburo para mi es una visión estratégica que vengo trabajando desde que los marplatenses y batanenses me eligieron para decidir ciertos rumbos de la ciudad. Porque el trabajo genuino es la mejor forma de integrar a los que menos tienen", dijo.

"Tenemos la obligación de actuar con esta perspectiva, también por la responsabilidad de cuidar la casa que les vamos a dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones", concluyó.