Martín Mora Negretti era un joven de 30 años de Mar del Plata que vivía en Buenos Aires y había venido a esta ciudad balnearia a festejar su cumpleaños. Iba caminando con un amigo cuando desde un edificio le empezaron a tirar cosas. Luego bajaron desde un departamento un grupo de personas, entre ellos Julio Bibbo, quien bajó con un cuchillo en la mano. Con ese cuchillo asesinó a Negretti. Bibbo está detenido.

Luis Mora, padre del joven asesinado, afirmó en Radio Mitre: “Ya no quedan ganas de vivir, porque a mi hijo le cagaron la vida cinco hijos de p... No me vengan a decir que los menores no son partícipes, mi hijo no murió de una puñalada, mi hijo tenía seis puñaladas. La instigadora de todo esto fue la basura de la novia (de Bibbo), la delincuente”.

Y agregó: “Están aclarando cosas mínimas para poder cerrar la causa y llevarla a juicio. El fiscal va a pedir cadena perpetua. El juez de menores trabajó muy bien; vamos a bregar porque los menores queden encerrados. Él considera que son un peligro para a sociedad”.

“El día del juicio no voy a escatimar, me autorice o no el juez, a que estén todos los medios para que le vean la cara a estos hijos de p... y que se pudran ahí adentro. El fiscal me aseguró que el juez no es un juez garantista y los va a condenar”, advirtió Luis Mora.

Por otra parte, el padre de Martín aseguró que trabajará para lograr la “ley de inimputabilidad de menores”: “Me llamó un diputado de la nación comprometiéndose conmigo a ver qué proyecto de ley está vivo. Hay un proyecto de ley del 2016, él lo va a reflotar. Es el diputado de Dolores, Ramiro Gutiérrez”.

"Mi hijo no tiene derechos humanos, lo mataron. Yo acá en Mar del Plata he participado mucho en la política, yo he hecho política, no politiquería. No me vengan con los tratados internacionales, la ley del menor, los derechos humanos. Este diputado me dijo que hay que dejar de lado los tratados internacionales, la Argentina tiene que tener su ley”, cerró.