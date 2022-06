Carlos Bianco: “Es muy grave que se ataque al Estado”

Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia, afirmó hoy que “es muy grave que se ataque al Estado” y llamó a reflexionar sobre el papel que tiene el sector público en la provisión de educación, salud, seguridad y empleo. Fue en el marco de dos actos de entrega de escrituras a vecinos y vecinas de General La Madrid y Coronel Pringles, gestionadas a través del programa “Mi escritura, mi casa”.

“Se está atacando muchísimo al Estado en sus distintos niveles, ya sea nacional, provincial o municipal. Los medios porteños, desde la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan distinta a los partidos del interior, reflejan esos ataques que dicen que al Estado hay que achicarlo, destruirlo, cerrar el Banco Central, etcétera. Es muy grave, una locura”, afirmó Bianco y agregó: “Que vengan a los municipios del interior de la provincia y lo digan, que expliquen dónde va a estudiar la gente si no hay escuela pública, dónde se va a curar si no hay hospital público, dónde va a obtener seguridad si no hay fuerzas policiales públicas, de qué va a trabajar si se elimina el empleo público”. “En los distritos en los que el sector privado no llega para proveer esos derechos, ¿qué pasaría si el Estado desapareciera? Reflexionemos”, instó Bianco.

El funcionario del gobernador Axel Kicillof entregó 321 escrituras en General La Madrid junto al intendente local, Martín Randazzo. En Coronel Pringles, en tanto, Bianco y el intendente Lisandro Matzkin entregaron otros 103 títulos de propiedad a vecinos y vecinas del municipio. En los actos también participaron funcionarias de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, y los senadores provinciales Ayelén Durán y Alfredo “Pichi” Fisher.

Asimismo, Bianco se refirió al trabajo conjunto entre el Gobierno de Axel Kicillof y los intendentes de los 135 municipios: “Aunque pertenezcamos a fuerzas distintas, eso no impide que trabajemos en consonancia para mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de cada distrito”.

En los actos en General La Madrid y Coronel Pringles estuvieron presentes el concejal de Benito Juárez César Marini, el dirigente del Frente de Todos Gabriel Godoy y referentes políticos de distintos municipios de la sexta sección electoral de la provincia. Mañana sábado Bianco continuará su actividad con la entrega de 58 escrituras en Carmen de Patagones.

Entregas de escrituras en toda la provincia

Bianco explicó que el programa “Mi escritura, mi casa” se puso en marcha apenas iniciada la gestión del gobernador Kicillof, con el impulso del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. “Se identificó un gran déficit de entrega de escrituras a familias que tenían sus viviendas pero no contaban con sus títulos de propiedad. La decisión del Gobernador, entonces, fue remediar esta situación. El Estado se puso a trabajar para saldar esta deuda y hoy ya estamos cerca de las 100.000 escrituras entregadas en toda la provincia de manera gratuita”, señaló el Jefe de Asesores. “Donde ustedes tienen necesidades, eso implica que tienen derechos, y para nosotros como Gobierno es una obligación garantizarlos”, concluyó Bianco dirigiéndose al público presente.