Juan Pablo Maisonnave: “Mar del Plata es el polo productivo más importante de tejido de punto del país”

MAR DEL PLATA, LÍDER EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Mar del Plata está asociada la industria textil, a tradicionales marcas que tanto los que viven en la ciudad como los turistas las eligen cada año. La indumentaria está asociada a la calidad y el buen gusto de la mano de marcas que ya forman parte de la historia marplatense. Cada día se fabrican cientos de prendas que pertenecen a empresas locales y nacionales.

En este marco, la Cámara Textil de Mar del Plata nuclea al sector trabajando en sus necesidades y brindando asesoramiento. “El sector hoy esta trabajando. Se ve una reactivación post pandemia”, afirmó el presidente de la institución – hace seis años - y CEO de la empresa Raffaelli Giardino Juan Pablo Maisonnave en dialogo con el programa “Acceso Directo” de CNN Radio. “Ahora estamos de a poco recuperando terreno, si bien el contexto macro tampoco es el ideal teniendo la inflación que estamos viviendo y diferentes medidas como una del Banco Central que nos complejiza el abastecimiento de insumos, que no se fabrican en el país”, agregó.

En relación al proceso productivo, el referente de sector explicó que “hoy en los locales de ropa está la colección de inverno, pero las fábricas ya están produciendo el verano y planificando el invierno 2023. Esa planificación y compra de materias primas se necesitan en tiempo y forma”, al tiempo que destacó que “la lana argentina y australiana son las mejores del mundo”.

Por otra parte, Maisonnave explicó que en la ciudad se producen diferentes tipos de prendas, pero “Mar del Plata es el polo productivo más importante de tejido de punto del país. Se abastecen todas las marcas nacionales e internacionales”.

Además, detalló que la producción está abocada a “un segmento de producto en el cual está orientado a las marcas que están apuntadas al ABC1, con marcas que buscan calidad y diseño”, entre las cuales se encuentran reconocidas etiquetas.

“Es una industria del cual el marplatense debería estar orgulloso”, aseveró el presidente de la Cámara Textil y añadió: “Se fabrica un producto de alta calidad. No solamente tiene que ver con la innovación tecnológica que pueden tener las fábricas, sino también con la mano de obra calificada, el trabajo artesanal que hacen los equipos de trabajo dentro de las fábricas”.

LA ACTUALIDAD DEL SECTOR Y LA SUSTENTABILIDAD

En diálogo con el programa “Acceso Directo”, Juan Pablo Maissonave también se refirió a la labor que realiza la Cámara Textil de Mar del Plata y señaló que “arrancó con un plan de trabajo que fue mutando constantemente. Tuvimos que vivir una pandemia y salir de ese plan de trabajo que teníamos armado y trabajar en la coyuntura, ayudar empresas, generar condiciones para cuidar el empleo del sector”. En este marco, resaltó la importancia de la mano de obra calificada que tiene el sector en la ciudad.

Si bien hay empresas que están trabajando en insertar sus productos en el mercado externo - como Brasil Chile, Europa o Medio Oriente - “el volumen está centrado en el mercado interno”.

A su vez, el empresario textil remarcó la importancia de la sustentabilidad en los procesos productivos: “Es fundamental enfocarnos en el cuidado del medio ambiente. En el mundo está ya hace uno 15 años una movida con la indumentaria, que una de las generadoras de residuos más grande el mundo”.

En este sentido, explicó que en la empresa que dirige - Raffaelli Giardino – “hoy se transformó en una de las políticas fundamentales trabajar sobre certificaciones, sobre los desarrollos de productos que tengan que ver con el reciclado, la recuperación de residuos, y en la parte industrial, el tema de los desechos”. Además, remarcó que el trabajo que está haciendo la Cámara Textil local con la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Arquitectura y Diseño en el armado de un laboratorio y la generación del sello de calidad de producto que se fabrican en Mar del Plata.

UNA EMPRESA CON TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Fundada por Raúl Maissonave y Roberto Baso hace 45 años, Raffaelli Giardino es una de las empresas referentes del sector textil. Hoy Juan Pablo Maissonave se encuentra al frente de la misma, continuando con el legado de sus fundadores y trabajando para el crecimiento de la empresa acompañado por su padre.

“Mi padre era taxista, oriundo de Castelli. Le gustó el tema del tejido y de a poco arrancó comprando una máquina. Eran otras épocas y lo textil estaba empezando con su auge”, recordó sobre los inicios de la fábrica que actualmente “es icónica de Mar de Plata, es una empresa líder del producto que hace”.

Juan Pablo recorrió desde pequeño todos los sectores de la fábrica y conociendo los procesos productivos. “Es un orgullo trabajar ahí. Haber pasado por diferentes lugares de la empresa me ayuda a tener una visión más amplia del sector”, consideró y añadió sobre el traspaso generacional de la empresa que “de a poco fuimos transitando la relación padre e hijo y convivir dos generaciones diferentes. Sigo aprendiendo todos los días de Raúl que con 74 años sigue yendo a la empresa”.

En relación al diseño y fabricación de las prendas, sostuvo que “Europa va adelantado un año en la temporada y tenemos la visualización de lo que pasa en el mundo, que fibras usan, la moda, los colores” y luego se adapta al público argentino. También, destacó que “tenemos una usina de conocimiento con la Facultad y los diseñadores” y la existencia de “un gran equipo de trabajo, con varias unidades como venta o producción. En la fábrica tenemos 100 personas. Es una familia”.

Por otra parte, detalló que “la fábrica nuestra tiene de ventaja es que tenemos todo integrado: desde el cono de hilado hasta que sale la prenda lista para el local”

“Realizamos un producto que sea el mejor en calidad, fibra, usos. Ahora con el agregado con temas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Lo hemos puesto como una de las premisas fundamentales de la empresa”, completó.

“EL TEATRO TRONADOR ES UNA OBRA MAJESTUOSA”

El estudio de CNN Radio se encuentra ubicado en el Foyer del Teatro Tronador, por lo cual Juan Pablo Maissonave realizó una visita por el lugar y destacó su construcción y labor cultural

“Me encantó conocer el teatro, es una obra majestuosa. Me quedé fascinado”, expresó y resaltó que es “un lujo desde todo punto de vista, desde lo que ve el espectador, y lujo para el artista. Me sorprendió y los felicito, porque encarar estos proyectos no es nada fácil. Le da un salto de calidad a la ciudad”, añadió al tiempo que sostuvo: “El trabajo en conjunto con el Teatro Colón de Buenos Aires enaltece la ciudad”.

Cabe recordar que el Teatro Tronador de Mar del Plata es la única sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires fuera de la Capital Federal.

