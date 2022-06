Transporte asegura que “la falta de gasoil se va a resolver en 15 o 20 días”

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sostuvo este sábado que la falta de gasoil “estaría solucionada en 15 o 20 días” y se garantiza la provisión del combustible “para los laboreos necesarios para la agroindustria”. No obstante, afirmó que “la tarifa de referencia no va a destrabar el reclamo por la falta de gasoil”, y que no es un tema que considere que sea el causante de los múltiples cortes en el país.

En diálogo con Radio Mitre, Guerrera dijo sobre el faltante de gasoil que entiende por lo que le explican desde YPF y desde la Secretaría de Energía, “que con la llegada de nuevos barcos, habiendo incrementado lo planificado a principios de año, en los próximos 15/20 días estaría solucionado el problema. Incluso estaría garantizada la provisión de gasoil para los laboreos necesarios para la agroindustria”.

“Pensemos que en este momento la puja internacional para la obtención del gasoil es muy fuerte y por eso los precios se han disparado. Argentina no es el único país que está pujando en el mundo para la compra de gasoil. Los barcos están llegando no a lo mejor con el ritmo necesario para el consumo interno”, agregó.