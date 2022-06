Prohibición en la gastronomía: "La idea es que no se fume en los patios semicerrados"

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se prohíba fumar en los locales gastronómicos y en los salones de fiestas de la ciudad de Mar del Plata.

Este medio dialogó con el Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, quién explicó que esto surgió a raíz de las quejas que ellos reciben y por este motivo enviaron “una recomendación al HCD para revisar la ordenanza que está actualmente en vigencia”.

Asimismo, agregó a El Marplatense: “Hoy deja al organizador la decisión de si se puede fumar en locales de fiesta y esto genera conflictos con las personas que no son fumadoras y tiene que padecer esto”. Respecto a los locales comerciales, remarcó que “hay excepciones que no son claras” y resaltó que la idea es “que no se fume en los patios semicerrados” e informó que hay que buscar “consenso para que esto sea beneficioso para el comerciante”.