Controles a las importaciones: la preocupación de Martín Cabrales

El empresario Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa familiar marplatense café Cabrales, advirtió en CNN Radio que los controles a las importaciones pueden provocar faltantes en la industria y afirmó ya hay compañías del sector que “están trabajando con stock al límite”.

“Faltan muchas cosas o pueden llegar a faltar. El tema es que el café es importado y no se produce en Argentina. El cupo que tenemos para importar no alcanza para traer las toneladas que siempre traemos”, aclaró en La Mañana de CNN, con María Laura Santillán.

En este sentido, Cabrales dijo que “es una realidad que el Banco Central no tiene dólares y nuestros proveedores de Brasil, Costa Rica y Perú, entre otros, quieren que paguemos en dólares. El BCRA pide que paguemos a 180 días, pero no conseguimos que nos financien a ese plazo”.

“En el gremio del café en su mayoría son Pymes, empresas familiares y les cuesta mucho conseguir financiación en el exterior”, agregó, y sostuvo que “los bares son los más afectados porque no pueden hacer nada si no tienen café. Puede haber algunos faltantes en supermercados y se puede empezar a ver en algunas localidades en bares que se limite el consumo”.

“Todavía no ha pasado y no quiero ser alarmista. Si no nos bajan los días en el plazo de los pagos y las empresas chicas o medianas no se pueden financiar desde exterior vamos a tener problemas de abastecimiento”, concluyó.