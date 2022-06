PreViaje 3: inició la inscripción para agencias y prestadores directos de turismo

La larga espera finalizó y este miércoles se lanzó la resolución para que los prestadores puedan inscribirse en el PreViaje 3. En un contexto de crisis y tensión económica, esta es una gran oportunidad para que el turismo pueda tener movimiento en la temporada media y baja.

La presidenta de la Asociación de Agencias de viajes y Turismo de Mar del Plata, Marcela Tripiana, le remarcó a El Marplatense que todas “las agencias que quieran participar y los prestadores directos que comercializan servicios turísticos” ya puedan inscribirse.

Además, aclaró: “De no anotarse no pueden participar, no importa si estuvieron en el anterior. De esta forma vana confirmar el listado. Para principio de julio creemos que ya se podrá iniciar la comercialización para que el pasajero tenga tiempo de organizar su viaje, la disponibilidad, facturación y la carga”.

Respecto a las vacaciones de invierno informó: “Siempre generar movimiento, aunque no están incluidas en el PreViaje 3. Para Mar del Plata tenemos una muy buena expectativa, hay muchos ofrecimientos y nos vendrá muy bien”.