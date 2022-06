Berni lanzó la reelección de Kicillof y dijo que Santilli y Ritondo “no tienen chances”

En medio de la carrera electoral hacia 2023, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que Axel Kicillof buscará la reelección y en ese sentido le restó posibilidades a los aspirantes de la oposición como Cristian Ritondo y Diego Santilli.

“La provincia de Buenos Aires tiene un gobernador muy bueno, que tiene aspiraciones de reelegir. Me parece que es un gran gobernador y va a tener el apoyo de los bonaerenses para ser reelegido”, afirmó Berni. De esta manera, el ministro se sumó a las declaraciones del jefe de asesores, Carlos Bianco, quien lanzó días atrás la reelección del gobernador al asegurar que Kicillof “tiene que ser sí o sí candidato, si no tendríamos un pato rengo”.

En este contexto, Berni consideró que Santilli y Ritondo, dos representantes de Juntos por el Cambio que buscarían ir por la Gobernación, “no tienen chances” contra el actual mandatario y también habló de María Eugenia Vidal. “Fue la única gobernadora que quiso reelegir y no pudo, la sacaron a patadas y perdió por 20 puntos”, aseguró sobre ella en declaraciones al canal América, y siguió en cuanto a los dirigentes de la oposición: “No se remonta tan fácil. Nunca se vio un gobierno que pierda por semejante paliza. La gente no les cree porque ya estuvieron y no resolvieron nada”.

En cuanto a los comicios del año próximo, dijo además que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “imbatible” en la Provincia para las elecciones presidenciales. Y pese a que aseveró que le tiene “afecto” a la antes mandataria por el tiempo que gestionaron juntos, aclaró una vez más: “Mi relación política con Cristina Fernández de Kirchner es cero”.

“Tengo mucho afecto por Cristina, pero no soy como otros que un minuto antes de irse decían que era la mejor del mundo y después pasó a ser la peor… no soy Alberto Fernández que la re puteó durante seis años y después ‘fue la mejor’ porque lo eligió como presidente”, expresó, enviándole otro misil al Jefe de Estado.

Sus diferencias con La Cámpora quedaron expuestas una vez más, porque pese a que dijo que conoce a sus integrantes desde “muy chiquitos” y que los vio nacer políticamente, afirmó que la agrupación conducida por Máximo Kirchner “perdió el rumbo” y la comparó con un huracán.

La disputa se remonta a octubre del 2021, previo a las elecciones, cuando Berni mantuvo un duro cruce con el diputado Máximo Kirchner. El ministro bonaerense lo acusó de “bajarle las listas” y no querer competir.

Ahora Berni dijo que podría calzar en cualquier espacio “menos en La Cámpora” porque “individualmente son grandes personas pero en conjunto atentan contra los propios”. Y añadió: “La Cámpora prefirió construir con aquellos que durante años los humillaron, en vez de acompañar y ser acompañados por aquellos que pensamos igual. No me llevo mal personalmente con ninguno, el problema es que construyeron destruyendo a la propia tropa kirchnerista y peronista”.