Jorge Macri: "Me importa poco si Alberto y Cristina se quieren o se odian; tienen que gobernar"

Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó en CNN Radio que “si Alberto Fernández y Cristina se llevan mal, se quieren o se odian me importa poco” y aclaró que “deben estar a la altura de lo que demanda la gente”.

En Los Primeros de la Tarde, con Pepe Gil Vidal, Macri sostuvo que “hay un gobierno que es entre hipócrita y negador. El país no crece, la gente la está pasando mal y la angustia se transmite en el día a día”.

Además, consideró que “hay un presidente que define sus prioridades de manera muy rara. Si lo hace por que está desconectado, niega una realidad o quiere quedar bien con sus grupos internos no lo sé. Es malo en cualquiera de los sentidos. No hay mando, no hay rumbo…”.

“Cuando el que tiene que conducir está en otra la gente entiende que estamos en el horno”, acotó.

Sobre el rol de la oposición, el funcionario porteño aclaró: “Gobernamos donde nos toca gobernar. El país tiene estos problemas, pero la Ciudad de Buenos Aires sigue funcionando y las cosas andan. Somos responsables, hacemos lo mejor que podemos y damos certezas a la gente”.

En relación a la interna oficialista, Jorge Macri opinó: “En el volante está Alberto Fernández y el copiloto es la vicepresidenta. No podemos tomar ese rol y tenemos que exigirles que gobiernen. Si se llevan mal, se quieren o se odian me importa poco. Tienen que cumplir el mandato que tienen”.

“Son todas personas grandes que se presentaron porque querían estar ahí y tienen que estar a la altura”, concluyó.