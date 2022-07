CAME insta al gobierno nacional a recuperar la confianza y pelear contra la inflación

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, afirmó en CNN Radio que “el gobierno debe generar certidumbre, confianza y un proceso antiinflacionario para generar alguna tranquilidad macroeconómica en Argentina”.

“No nos podemos dar el lujo de no trabajar. Las Pymes tienen que abrir porque hay obligaciones que cumplir. No tenemos las alternativas de las grandes empresas de no mandar listas de precios y no entregar productos por una semana”, aclaró el titular de CAME, y agregó: “Este partido no lo jugamos nosotros, lo juega el Estado nacional con las empresas formadoras de precios”.

González indicó en Los Primeros de la Tarde que desde el organismo van a “acompañar al Estado para que se sigan generando políticas activas” porque “el consumo fortalece a las Pymes y con estos vaivenes de la economía se pierde el poder adquisitivo de la gente”.

“Estamos esperando que se calmen los mercados y se de una certeza para tener tranquilidad y previsibilidad. De lo contrario, se nos complica mucho a todo el sector”, advirtió.

“Se activó mucho la venta online el fin de semana y hubo un número importante de ventas. Se sabía que luego de la renuncia (del exministro de Economía Martín Guzmán) podía haber un movimiento y eso hizo que la gente vaya a comprar de manera digital el mismo fin de semana”, remarcó.