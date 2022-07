Carolina Losada: “El presidente está totalmente vacío de poder”

Carolina Losada, senadora nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, aseguró en CNN Radio que “el presidente Alberto Fernández está totalmente vació de poder”.

En diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, la legisladora dijo que la flamante ministra de Economía “Silvina Batakis es más kirchnerismo. No había otra posibilidad de elegir a alguien a quien Cristina no aprobara. Si no llevara sus ideas, no iba a estar ahí porque sino la iba a voltear”.

“El presidente está totalmente vacío de poder. Pareciera que estuviera en Disney. No le dejan tampoco otra posibilidad y no parece con mucha voluntad de querer tomar el mando o la lapicera como se dice ahora”, expresó Losada.

Y agregó: “Nos están llevando a un lugar que ya es el abismo”.

Sobre el rol de la oposición, Losada comentó: “Desde el Congreso, en minoría podemos frenar los proyectos que ellos tienen como para seguir avanzando sobre nuestra República y es lo que venimos haciendo”.

“He presentado más de diez, quince proyectos y es imposible tratar alguno que no tenga que ver con la agenda del gobierno. Todas las sesiones son especiales y se trata lo que quieren”, concluyó.