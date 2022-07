Ferreteros: "Los mayoristas distribuidores cerraron las puertas, pero nosotros debemos tener la ventana abierta"

La salida de Martín Guzmán de la cartera nacional de economía y la llegada de Silvina Aida Batakis como su reemplazante, generó una inestabilidad en el mercado basado en la incertidumbre por el nuevo plan económico del país.

Uno de los sectores afectados es el de ferreteros que ya tuvo un primer golpe por las restricciones a las importaciones, una medida impulsada por El Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo para moderar la salida de dólares.

"Arrancamos un lunes con mucho temor, con variaciones de precios, comenzaron a llegar advertencias de mayoristas cerrados hasta nuevo aviso, fabricantes que no entregan por falta de insumos, algunos adelantos de porcentajes de productos, pero no había nada claro ni firme", manifestó Roberto Dinucci, presidente de la Cámara de Ferreteros local, en Antes que sea Tarde, Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7.

Sin embargo, los problemas en el sector comenzaron la semana pasada a partir del cepo de importaciones. "Como está la incertidumbre no sabemos cómo se va a reflejar las medidas que tome la nueva ministra de Economía bajo la dirección política. Ya venía los problemas la semana anterior cuando se cierran las importaciones o el dólar de importación para que los importadores utilicen sus dólares de reserva", afirmó.

Respecto a las repercusiones de esta situación, aseguró: "Los mayoristas distribuidores cerraron las puertas, pero como venta al público debemos tener la ventana abierta".

"Primero y fundamental mirar lo más importante que tiene nuestro negocio, el cliente, es el que nos da de comer, el que llena la heladera de nuestra casa y al que no le podemos fallar. Hoy tal vez nos toque perder, no sabemos cuánto, pero a la larga ese cliente bien tratado hoy va a regresar y seguir comprando", agregó.

En cuanto a los aumentos de precios, dijo que "todo lo importado 15% arriba. Espero que venga una lista con claridad porque no todos los artículos aumentan de forma pareja, ya que no todo es importado y no todo articulo nacional es totalmente nacional, tiene algunas cosas importadas, diferentes incidencias".

Además, comenzó el desabastecimiento: "Faltan muchos productos, hay algunos que están en contenedores y se demoran los despachos, otro que no están entrando directamente, todo lo que es derivado de hierro, la materia prima es importada y afecta el costo original".

Debido a esto, recomendó la compra de herramientas "en lo posible nacionales de buena calidad para asegurarse tener tiempo y que estén los repuestos si se le cayó y rompió o falló. La industria nacional en principio es de muy buena calidad, confiar en ella y seguramente no se van a arrepentir".

"No lo dude, vaya a su ferretero de confianza, al que fue toda la vida, seguramente él lo va a reconocer, no le va a fallar y le va a vender al precio justo", finalizó.