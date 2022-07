César Trujillo, el máximo representante de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y se refirió a la actualidad del país y su impacto en el sector.

"En Mar del Plata y la zona estamos preocupados pero todos los argentinos en realidad por esta situación de renuncias de funcionarios y suba de dólar. Son momentos difíciles y preocupantes. La construcción es madre de industrias y estos problemas económicos traen dificultades a los desarrolladores, inversores y a los trabajadores", comenzó diciendo.

"Es preocupante no tener fijo los precios del hierro, del cemento que no tiene valor hoy. No hay escasez, porque son productos locales, pero esta recesión y el cambio en la moneda del peso con el dólar, son detonantes para un panorama complejo", dijo.

"Nos preocupa desde el sector, que no se puede encontrar el camino de la prosperidad que todos buscamos en el país y me da pena", lamentó.

"Me preocupa y me da pena que los chicos que se preparan y estudian acá, se terminan yendo. Nosotros, desde nuestro lugar no podemos hacer mucho, hay que esperar las urnas para resolver esto", sentenció.

Escuchá la nota compelta: