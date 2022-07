Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, afirmó en CNN Radio que “si no estuviera gobernando un peronista este país ya estaría prendido fuego”, aunque aclaró que desde la oposición “no se buscará alterar la paz social”.

“No nos van a empujar a una postura destituyente. Que al peronismo le dé lo mismo las formas y rechacen la ética y los valores es problema de ellos. No vamos a hacer nada y no nos corresponde. Algunos lo pueden tomar como una debilidad, pero es en realidad una fortaleza”, agregó Juez en diálogo con Pepe Gil Vidal en Los Primeros de la Tarde.

Según Juez, “estamos en las peores manos y en medio de estas confrontaciones del peronismo en el poder. No tienen límites y no les importa. Tienen un nivel de ferocidad en un momento de tanta sensibilidad con la pobreza, marginalidad y solo ellos se pelean de la peor manera”.

“Si no estuviera el peronismo gobernado ya hubiesen prendido fuego el país”, insistió el senador, quien observó “desbocada” a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en tanto que se refirió al vínculo con Alberto Fernández: “Ya no lo admite ni lo tolera. Pareciera que no le interesa más nada. El vacío del poder que le han hecho es tremendo”.

Además, Juez advirtió: “Nunca vi un presidente tan débil. Y la vicepresidenta que no para… Estamos en una situación por demás compleja”.

Sobre la expectativa de una recuperación, opinó: “La gente que puede invertir o puede contratar está dudando por el nivel de incertidumbre. Este nivel de locura solo los argentinos podemos tolerarlo. Este desquicio espanta a cualquiera. ¿Quién puede traer una moneda a un país con la pelea del presidente y la vicepresidenta?”.