Zona Roja: "Sería bueno que Vera pase una noche con los vecinos para que vea lo que sufren hace más de 20 años"

El director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, presentó un recurso de amparo colectivo contra la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que prohíbe la oferta y demanda de sexo en zonas de frentistas con residencia domiciliaria y plantea sanciones para quienes no cumplan con los dispuesto. A su vez en las últimas horas Gustavo Vera manifestó en distintos medios de la ciudad que la ordenanza en tal sentido "contribuye al crimen organizado".

Al respecto se manifestó el concejal del oficialismo Agustín Neme: "Gustavo Vera tiene un desconocimiento absoluto de la problemática que tiene nuestra ciudad hace más de 20 años. Sería bueno que Gustavo Vera pase una noche con los vecinos para que vea lo que sufren hace más de 20 años. Acá los únicos derechos vulnerados son los de los vecinos que sufren a diario situaciones realmente lamentables. Vecinos que son amenazados, que no pueden salir de sus domicilios, abuelos que no pueden recibir a sus nietos, chiquitos que no pueden recibir amiguitos en sus casas, vecinos que no pueden vender sus propiedades, comerciantes que deben cerrar sus puertas por miedo. Esta es la problemática y las víctimas son los vecinos".

"Durante 20 años se miró para el costado. Junto a Guillermo Montenegro insistimos en la necesidad de generar una norma de una vez por todas que ordene esta situación y defienda a los vecinos. Y también incorporando las propuestas del Frente de Todos para los sectores involucrados. Quienes quieran realizar la actividad lo hagan en una zona que no afecte a ningún vecino. No hay ninguna criminalización a ningún sector, decir que esto promueve el crimen organizado es una barbaridad. Parece que algunos quieren que nada cambie y nosotros junto a Guillermo Montenegro queremos que esta problemática que lleva más de 20 años tenga una respuesta concreta como la que impulsamos y que se aprobó en el Concejo Deliberante en defensa de los vecinos", finalizó el concejal Agustín Neme.