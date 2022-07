Duelo y prevención de duelo patológico

La licenciada Patricia Fortina dialogó en Radio Mitre (FM 103.7) sobre las situaciones que nos generan transitar un duelo. Ya sea por la pérdida de algún ser querido o esos dolores que nos generan la partida de un amigo a familiar a otro lugar que no es el nuestro, o en las rupturas de parejas.

"El duelo es una cuestión emocional, puede ser por una muerte o por alguien que no vas a volver a ver", comenzó diciendo la especialista.

"Cada persona tiene su tiempo y su manera de llevar su situación, entre 6 y 12 meses se puede transitar un duelo. Ese, es el tiempo normal para superar determinada situación", agregó.

"Uno tiene que superar esta pérdida, la pandemia ha agravado esta situación, muchos no pudieron ver a un amigo o familiar o velarlo; fue tremendo", sostuvo.

"Cuando nosotros sufrimos un duelo tenemos que aprender a no sufrir. El sufrimiento nos baja autoestima, nos muestra algo que no podemos enfrentar y uno tiene que tratar de sobrellevar. La consulta profesional siempre es recomendable, pero no es la salvación", concluyó.

