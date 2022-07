En Estación Camet, Montenegro encabezó el acto del Día de la Independencia

En el marco del 206° aniversario de la Independencia de nuestro país, se desarrolló el acto oficial en la Delegación Municipal Norte. Hubo presencia de familias, instituciones y colectividades que se acercaron para disfrutar del desfile cívico militar y de agrupaciones folclóricas que deleitaron a todos los presentes.

En este contexto, Montenegro manifestó: "Tengo realmente el orgullo y la posibilidad de ser el intendente de General Pueyrredon de Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y todos los barrios. Esto lo digo con orgullo por lo que es la gente de mi ciudad”.

“En este momento uno recuerda aquel 9 de julio de 1816 donde un grupo de argentinos pensó en la libertad no solamente por la del extranjero, del opresor, sino por las libertades nuestras: la de expresión, de pensamiento”.

En esta línea, agradeció “a todos los vecinos por el esfuerzo que hicieron generaciones anteriores y el que siguen haciendo hoy, apostando al empuje, al trabajo”.

Seguidamente, el jefe comunal expresó: “Ustedes pusieron todo para que este lugar sea lo es, para que esto hoy sea una fiesta con vecinos, fuerzas de seguridad, y otras instituciones. Hoy traje a mis hijos para que lo vean, son cosas que los más chicos tienen que ver. Por esto, también, les agradezco a cada uno de los padres que haya venido con sus hijos”.

“Hoy tenemos que empujar todos juntos”, remarcó Montenegro. “Sabemos que vivimos momentos de mucha angustia y uno no vive separado de la realidad, todo lo contrario. En 1816 tomaron una decisión tan importante para nuestro país y que hoy se resignifica todos los días, como la valentía, el respeto, el laburo, la educación, el empujar; y sobre las diferencias: no todos pensaban lo mismo en 1816 y tenemos claro cómo fueron deambulando sus carreras y caminos, personal y profesionalmente. Eso no los apartaba para decir: "En esta vamos juntos”. En este momento, en Gral. Pueyrredon, en la Provincia y en la Argentina, lo importante es no olvidarnos que tenemos que empujar todos juntos y esto no significa que pensemos todos lo mismo, sino tener en claro cuáles son los objetivos”, destacó.

“Sabemos que no van a venir momentos fáciles y que no hubo tampoco en el 1816 y siguieron empujando, no hay otra forma. La única manera es con el respeto, el trabajo, la solidaridad. No se construye de otra forma”.

Por último, el Intendente concluyó diciendo que “nos llena de orgullo poder compartir con los soldados veteranos, nuestros héroes, en un año tan particular. Compartirlo con los más grandes y los más chicos, que nuestros hijos sepan bien de qué estamos hablando y que sepan que es muy importante lo que estamos viviendo hoy acá. Detrás de cada niño con una bandera hay una familia que empuja, que es la que los levanta a la mañana, les da el desayuno, les prepara la mochila, se fija que no les falte nada. Eso es esfuerzo. Les agradezco y los invito a recordar ese 9 de Julio de 1816 que habla del compromiso, los valores, la libertad. Celebremos este día tan importante y ¡Viva la Patria!”.

Además, estuvieron presentes el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, quien realizó una invocación religiosa; la presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, y autoridades de las distintas fuerzas armadas, entre otros participantes.