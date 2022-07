Impresionante accidente en Mendoza: un auto se incrustó en la puerta de un teatro e hirió a 15 personas

Lo que parecía ser el cierre de una gran semana artística para un teatro de Mendoza, en la Ciudad de Godoy Cruz, se convirtió en una noche de horror. Un auto se incrustó en la puerta del edificio e hirió a 15 personas, que justamente salían de ver la función en la que se presentaban Soledad Silveyra y Verónica Llinás. El hecho ocurrió luego de que, accidentalmente, un discapacitado diera marcha atrás con su vehículo automático y embistiera la mampara del frente del lugar.

“Hasta el momento tenemos registrados 15 heridos, de los cuales están distribuidos en el Hospital Central o en el Luis Lagiomaggiore. Tres de esos 15 están con código rojo, es decir que tienen politraumatismos y están siendo evaluados por los equipos médicos. El resto de personas que necesitaban asistencia fueron atendidos por el personal de emergencia”, explicó el intendente del lugar, Tadeo García Zalazar.

Pocos minutos después de que terminara la función, el público comenzaba a reunirse a las afueras del teatro para esperar a las actrices y llevarse un preciado recuerdo: la foto con las estrellas. Por esa razón, un grupo de unas 30 personas aproximadamente aguardaban en las puertas. Cuando de repente Soledad Silveyra y Verónica Llinas salieron a su encuentro y agradecieron el interés y el cariño de la gente.

Tras unos minutos de compartir con el público, las dos actrices volvieron al interior acompañadas por personal de seguridad del lugar. Ambas se alistaban para relajarse cuando de repente un estruendo irrumpió en la noche y una serie de gritos comenzaron a escucharse a lo lejos. Fue ahí cuando el vehículo, conducido por una persona discapacitada, impactó de lleno contra la gente. “No lo hice a propósito”, gritaba el hombre cuando la gente intentaba abalanzarse para castigarlo y repudiar la impericia al volante.

“Atropelló a toda la gente que nos estaba esperando y fue horrible, fue la cosa más espantosa, nunca me imaginé ver algo así. Era una noche gloriosa, maravillosa y termina con esta tragedia que no podemos creer. Estamos enojadas con nosotras mismas porque nos hubiéramos querido quedar hasta el final. Estuvimos con la gente, nos sacaron y bueno las dos nos queríamos ir. Nosotros salimos y nos quedamos con los dueños del teatro haciendo la foto y eso nos salvó, si no hubiéramos estado con la gente ahí sacándonos la foto y firmando. Hay que estar comunicados con el hospital, hay 3 personas graves, nosotras lo vimos”, explicaba angustiada, y en medio del llanto, Soledad Silveyra, en diálogo con Todo Noticias, cómo se salvó por poco de la situación.

Además, la actriz siguió reconstruyendo la escena y brindando más detalles: “Destruida, la verdad que destruida, pido disculpas a la gente. Cinco noches con teatro repleto y mira vos lo que viene a pasar. El conductor decía ‘no lo hice a propósito’, porque la gente lo quería agarrar. Yo abrí la puerta, porque no nos dejaban salir a nosotras y veo un auto como si hubiera descendido de la pullman y se hubiera ido a la calle. Y viendo las piernas de todas las personas abajo del auto. La foto con la familia del dueño del teatro, que falleció hace poco y nos quedamos con ellos que nos trajeron unos vinos y estábamos ahí y escuchamos un ruido espantoso y nos decían ‘no salgan, no salgan’, la acomodadora que se desmaya”.

Ahora, las autoridades y el personal policial investigan la escena para determinar la causa del accidente. El auto estaba modificado para una persona con discapacidad. Buscan encontrar cómo este se disparó marcha atrás y de esa forma pegó contra la mampara de entrada. Tras el impacto, la cola del auto quedó destruida y en su techo descansaban los vidrios estallados del acceso al lugar. Tras el incidente se desplegó un operativo de seguridad de bomberos, ambulancias para trasladar a las personas que necesitaron atención.

Según pudo saber un medio periodístico por parte de fuentes locales, Aldo Eduardo Díaz de 62 años, como fue identificado el hombre, tenía la licencia de conducir vencida desde el año pasado.

Esta mañana, la Municipalidad de Godoy Cruz dio a conocer el estado en el que se encuentran las tres personas que habían sido heridas de gravedad. Se trata de Lidia Palorma, Beatriz Córdoba y Gabriela Rodríguez.

En lo que refiere a Palorma y Córdoba, ambas se encuentran fuera de peligro dado que finalmente fueron diagnosticadas con politraumatismos leves, por lo que por el momento se encuentran internadas en la guarda con el propósito de seguir en observación.

Respecto de Rodríguez, presenta un cuadro mucho mas complejo ya que se le formaron coágulos de sangre en el cráneo, razón por la que debió ser intervenida quirúrgicamente. Por el momento permanece intubada.

