Vicente Di Iorio fue declarado “Protector del Patrimonio Paleontológico”

El Intendente Municipal Guillermo Montenegro recibió a Vicente Di Iorio, el niño marplatense que hace unos días encontró un fósil de más de 400 mil años de antigüedad en la playa.

El encuentro se dio en las instalaciones del el Museo Municipal de Ciencias Naturales Naturales “Lorenzo Scaglia”, en donde el jefe comunal le entregó al chico –que acudió acompañado por su familia- una placa que lo distingue como “Protector del Patrimonio Paleontológico”.

“Ese día fuimos a buscar fósiles y no encontraba nada hasta que descubrí un cráneo”, señaló al respecto Vicente Di Iorio. “Primero parecía ser una vértebra, pero después mi papá lo desenterró hasta que vimos los dientes del camélido”, agregó.

“Enseguida me di cuenta que era un fósil porque no parecía una piedra común, como las que se encuentran en la calle. Según me contaron los paleontólogos del Museo, esta pieza tiene entre 400 mil y 700 mil años de antigüedad”, afirmó.

En ese sentido, Matías Taglioretto, integrante del laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales, explicó que el material hallado por Vicente “es un cráneo muy completo y en muy buen estado de conservación de un camélido sudamericano de la época del Pleistoceno. Este fósil permanecerá un tiempo en el museo hasta que la Dirección de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires decida su destino final”, afirmó el especialista.