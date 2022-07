Advierten sobre el crecimiento del tráfico de drogas en Mar del Plata

En los medios locales es habitual encontrarse de forma cotidiana con noticias e informaciones relacionadas con el narcomenudeo y el tráfico de drogas en sus diferentes escalas y magnitudes. Sin embargo, muchas veces es complejo saber si la divulgación de dichos hechos en los portales responden a un incremento de la actividad ilícita o a una propensión de los medios a favorecer dichas noticias por encima de otras.

Para poder conocer el estado de situación actual con respecto al tráfico de drogas en nuestra ciudad, el responsable de la Fiscalía Temática de Estupefacientes local, Leandro Favaro, expresó que “en los últimos 30 o 35 años, nunca ha parado de crecer el tráfico de drogas. No solamente en Mar del Plata, sino en todo el país. Hay una gran cantidad de estudios que se han hecho, incluso desde la Corte Suprema, donde se hizo un exhaustivo análisis de datos concretos, respaldados por Naciones Unidas y organizaciones argentinas. Los estudios demostraron en 2009 que el crecimiento del tráfico había sido exponencial en los 20 años previos a esa fecha”.

Y agregó: “Hoy no encuentro ninguna variante que me haga pensar que el crecimiento del narcotráfico ha disminuido o se ha estancado. Es decir, la situación en el país es muy compleja, no veo posibilidad de que pueda revertirse en el corto plazo y Mar del Plata no escapa a lo que pasa en gran parte del país”.

Asimismo, Favaro resaltó que "los hechos en nuestra ciudad no denotan los grados de enorme violencia demencial que se observan en ciudades como Rosario. Sí podemos ver que existen una gran cantidad de hechos que están estrictamente vinculados con el comercio de estupefacientes pero que no tienen que ver con disputas territoriales de bandas”.

En cuanto a la conformación de las organizaciones ilícitas en el comercio de estupefacientes, el fiscal dijo: “Hemos percibido en los últimos diez años que están compuestas por clanes familiares. Si bien tienen algún anclaje territorial, muchas veces la disputa no está relacionada estrictamente con el territorio. Sí hay lo que se conoce como “mexicaneadas”, robos, o vueltos por algún asunto, pero no tenemos enfrentamientos entre bandas”.

Favaro se refirió también a la vinculación existente entre la Zona Roja y el delito de narcomenudeo, situación que fue expuesta reiteradamente en el Concejo Deliberante, cuando se buscaba el consenso para aprobar la ordenanza que pretende regular el Trabajo Sexual en la vía pública de Mar del Plata.

"En los últimos 12 meses, 18 meses, han disminuido notoriamente los delitos relacionados con el narcomenudeo en la Zona Roja por dos motivos. Uno es por la actitud de control ejercida por los vecinos, que uno puede estar de acuerdo o no en su modo de ejercer su derecho. La otra razón tiene que ver con las medidas de prevención, que en este caso son más bien policiales que judiciales”, dijo en diálogo con el programa “Técnicos en Periodismo”, que se emite por Radio Universidad (FM 95.7).

Asimismo, el fiscal destacó que los datos que manejan desde la fiscalía no son representativos de la realidad, ya que, a diferencia de otro tipo de delitos donde hay una víctima directa, en el caso del comercio de estupefacientes en sí mismo, no hay un muerto donde la policía va, constata el crimen y comienza el proceso judicial. “Solo tenemos datos sobre aquellos episodios que se judicializan de una forma u otra, pero el universo del narcotráfico en Mar del Plata es quizás 30 o 40 veces mayor”, sentenció.

Fuente: Portal Universidad