Un nuevo robo en la peatonal San Martín

Continúa la ola de robos en el microcentro marplatense, en el marco de unas vacaciones de invierno con gran incertidumbre, vecinos y turistas son victimas de constantes de robos.

Este sábado no fue la excepción, robaron una moto de Corrientes y San Martín. El joven dialogó con El Marplatense y comentó: "La dejé media hora para hacer unos trámites con cambio y cuando volví la moto no estaba. Nadie vio nada y no había efectivos policiales. Hice la denuncia, pero no había policías en el momento".

En la misma línea, los vecinos se quejan ante "la falta de efectivos policiales en la zona y menores que suelen consumir marihuana en las calles Santiago del Estero y San Martín". Además, este caso no es aislado, ya que se denuncia que este tipo de hurtos y consumos ocurren "todos los días".