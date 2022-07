Hogar de María: visibilizar la discapacidad unida a la pobreza y el abandono

Por Bárbara Benitez

María Mercedes Rom de Alfonso fundó el Hogar de María hace 25 años, luego de tener una estrecha relación con la discapacidad por su hermana Marcela que padecía una enfermedad mental grave. Creció, se enamoró y luego de varios años tuvo “tres hijos y mellizas. Una de ellas con síndrome de down”. Desde ese momento se replanteó que hacer con una situación que volvía revivir y encontró en ayudar a niños y niñas con discapacidad y situaciones sociales vulnerables una salida positiva.

María Mercedes dialogó en el aire de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) e hizo un breve recorrido de su historia, la del hogar y el proyecto que les devuelve la esperanza a aquellos menores que nacen en contextos inimaginables.

HOGAR DE MARÍA: UN FUTURO PROMETEDOR EN NIÑOZ VULNERADOS

¿POR QUÉ SURGIÓ EL PROYECTO?

Hace 25 años que arrancamos. El Hogar de María tiene en sus raíces vivencias personales muy profundas. Me crie en una familia donde una hermana mayor tenía una discapacidad mental grave, mis padres peregrinaban con psicólogos, psiquiatras, neurólogos y terapistas para brindarle a Marcela todas las posibilidades de desarrollo. Esto fue penetrando a lo largo de los años y lo tomé como natural.

Pasaron los años, me casé y tuve tres hijos y mellizas. Una de ellas con síndrome de down y ese fue un punto de inflexión en nuestras vidas muy profundo. Cuando empezamos con mi marido a vincularlos con esto, descubrí lo que sucedía cuando en una familia sin medios, marginada, postergada nacía una niñita o niñito con discapacidad.

Un día me pregunté mirando al cielo: “Señor en mi vida gracias a Dios no sobra el dinero, pero tanto mi hermana y mi hija nunca les faltaron sus terapias, pero hoy veo otra realidad que es la discapacidad unidad a la pobreza y el abandono” y desde allí empezamos a formar un hogar para esos niños que no tenían recursos con discapacidad.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA AYUDAR A LOS NIÑOS?

Nacen en hogares en situaciones límites inimaginables. Son abusados, violados, marginados absolutamente. En sus casas hay rasgos de promiscuidad e indignidad, están abandonados totalmente. Cuando esto ocurre comienzan a intervenir los servicios zonales y provinciales de protección y promoción de derechos. El niño es rescatado y se abre una causa judicial en los tribunales de familia que lleva varios años, por este motivo en el caso de Mar del Plata ellos son derivados al Hogar de María donde se los recibe y arranca una nueva vida.

¿CÓMO SER PARTE Y AYUDAR?

El hogar tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que se mantiene a lo largo de los años. Este convenio les da becas a los menores, pero son insuficientes para su calidad de vida, por eso el hogar tiene una red de colaboradores que se fue construido a lo largo de los años. Además, tiene un staff de personal fijo y una red de voluntarios que acompañan a los chicos en sus paseos, contienen y ayudan.

