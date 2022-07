Espert, sobre el Salario Básico Universal: “Es un disparate”

José Luis Espert, economista y diputado nacional por Avanza Libertad, afirmó en CNN Radio que “es un disparate” la idea de implementar el Salario Básico Universal y dijo que “la cultura de trabajo la hemos hecho pelota y ahora quieren cambiarle el nombre al subsidio”.

En La Mañana de CNN, Espert sostuvo que “el Salario Básico Universal es un concepto disparatado. Es un IFE que se les va a dar… El salario se paga cuando se da un servicio. No hay ningún valor agregado y estamos degradando todo”.

“Estamos chiflados. Esto va a seguir destruyendo la cultura del trabajo”, agregó Espert.

Sobre la situación económica actual, el economista y diputado recordó que “lo que va a seguir pasando es que entramos en otra crisis que se consumió a un ministro (Martín Guzmán) y seguramente se consuma a su reemplazante Batakis”.

“Batakis hasta ahora no tomó medidas, sino que anunció como una verdad nueva que cree en el equilibrio fiscal. No hay motivos para que esto no siga caliente como está el mercado los últimos días”, acotó.

Según Espert, “estamos frente a un ‘guzmanismo’ sin Guzmán. No me explico por qué renunció Guzmán porque hasta ahora Batakis no ha hecho nada diferente. Vamos a tener problemas para cumplir las metas del Fondo”.