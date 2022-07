Andrés Borenstein, economista de la consultora Econviews, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la UBA, y conductor del Podcast la economía en 3 minutos, habló en CNN Radio sobre la inflación en Argentina y el salto que tuvo el dólar blue.

Con un dólar blue con un precio récord de 317 pesos, el economista alertó un panorama difícil porque “no hay credibilidad ni un plan”. “Cuando un presidente habla de los especuladores es porque está en la lona”, sostuvo en contacto con Regreso CNN.

En este sentido, expresó que el problema con el mercado siempre son los incentivos que da el Gobierno. “A los mercados no se le habla con el corazón, si vos tomas los incentivos incorrectos el mercado responde así”.

Respecto a la subida del dólar paralelo, sostuvo que “la compra de dólares es una forma de cubrirse de contra la inflación”. Mientras que, dijo que la inflación que tiene Argentina "golpea a los jubilados y a los trabajadores informales porque no tienen mecanismos de defensa”.

Borenstein, advirtió que “si no reducimos el déficit de una manera consistente y creíble, esto no va a funcionar”. Y agregó: “Vamos a terminar el año con el 90 ó 95% de inflación, pero no estamos en una explosión de la economía como fue en 2001”.

“Lo que necesita el Gobierno es credibilidad, pero está muy devaluada”, aseguró.