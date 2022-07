Alberto Chevallier, conocimiento para la comunidad

Por Marina Guzmán

Alberto Chevallier se define como un emprendedor y un hombre vinculado a la ciencia. Su amor por la química surgió de pequeño cuando acompañaba a su padre al laboratorio. Con el paso de los años, junto a su progenitor y hermano crearon la empresa Ghion con la que hoy tienen presencia en todo el mundo por crear moléculas que contribuyen al mantenimiento de vacunas.

Desde Mar del Plata, apuesta por el potencial de la ciudad como faro industrial, de la importancia del conocimiento y la tecnología. Además, preside el Parque Industrial de Mar del Plata trabajando para su crecimiento y se destaca como docente universitario y titular de la Incubadora de Ideas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una iniciativa que apoya a nuevos emprendedores.

“Mi papá me llevaba a su laboratorio cuando era chico. Él se veía como un alquimista. lo veía manejando líquidos o sólidos y moviéndose de un lugar para otro. Me sentaba en una banqueta en la mesa y me daban un mortero con unos cristales de cloruro de cobalto que tiene un color violacio hermoso para moler y yo sentía que estaba haciendo una cosa importante. Era imposible no enamorarme de la química estando en ese ambiente”, recordó Chevallier sobre sus inicios en la ciencia en diálogo con Ariel Torres en el programa “Acceso Directo” (CNN Radio Mar del Plata).

“A mí me gusta la ciencia y puedo ser emprendedor científico o un emprendedor tecnológico, pero eso no quita que quiera emprender en un montón de cosas”, afirmó.

Egresado de la Universidad Nacional de Mar de Plata como Licenciado en Química y de sus carreras de posgrado, continúo vinculado a la casa de altos estudios cumpliendo 40 años como docente y hoy preside ad honorem la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, que asiste a quienes quieren emprender. “Soy lo que soy ahora en gran parte a la educación pública. Me hace bien poder devolver de esa manera lo que la universidad me dio a mí”, remarcó sobre su vínculo con la formación.

En relación a su experiencia como investigador y los proyectos de la Incubadora de Ideas, Chevallier consideró que “el argentino es un gran generador de conocimiento, tenemos grandes investigadores y muchos científicos”. “Si nosotros producimos conocimiento, tenemos que usarlo para impactar en la calidad de vida de la gente que es la que con sus impuestos paga a los investigadores de las universidades públicas”.

GHION: DE EMPRENDIMIENTO FAMILIAR AL MUNDO

Alberto Chevallier junto con su padre y hermanos fundaron la empresa Ghion en 1990. “Nació como un micro emprendimiento familiar. Es una empresa para hacer química qué es lo que nos gusta hacer. Empezamos con síntesis de moléculas químicas con uso farmacológico, moléculas de poco volumen, pero con alto valor agregado”, detalló.

“No teníamos dinero para contratar gente ni plata para hacer grandes depósitos entonces pensamos que lo único que teníamos era nuestro conocimiento. Lo hicimos de una manera consciente pero también forzada, en base a las limitaciones que teníamos y sin embargo logramos salir adelante haciendo moléculas muy raras que tenían destino exportación”, explicó.

En este marco, detalló que actualmente “las moléculas que hace Ghion llegan a más de 100 países en todo el mudo. Se usan en dos tercios de las vacunas que se producen en todo el mundo principalmente para los países pobres”.

Alcanzar esta presencia y relevancia mundial no fue tarea sencilla. Durante el camino hubo aciertos y errores, pero fundamentalmente aprendizajes. “Ahora sabemos cómo valorar nuestro conocimiento”, consideró.

“Hoy Ghion es una empresa mucho más conocida en el mundo que en Argentina, porque impacta en el sistema de salud del mundo”, resaltó Chevallier al tiempo que destacó el trabajo que realizan con fundaciones y organismos internacionales como la ONU o la Organización Mundial de la Salud.

“Estamos en un programa y nos hemos comprometido desde el año 2016 en donde firmamos un contrato por 20 años para tener un stock de seguridad de nuestro conservante de vacunas. La mitad para el hemisferio norte está en Alemania donde está nuestro distribuidor y la otra en Mar del Plata. Eso alcanza para aproximadamente 20 mil millones de dosis de vacunas, y lo importante es que todas las vacunas que iban a los países pobres van en presentaciones que se llaman multidosis, es decir en un frasco puedo poner 10, 20 o 50 dosis de una vacuna”, detalló sobre el trabajo y el compromiso de la Ghion con la salud.

A su vez, indicó que “nosotros estamos acostumbrados a vacunarnos de otra manera qué son presentaciones monodosis o hizo jeringas prellenadas. Entonces esas vacunas tienen esterilidad, se aplican y se descartan. Cuando hay que ir a vacunar a lugares donde se concentra la población pobre, hay que llevar presentaciones multidosis. Eso hace que el costo de la vacuna baje 10 veces y el impacto ambiental de la generación de residuos también. No hay manera de tener inmunidad de rebaño en el mundo si no se hace a un costo bajo”.

Seguido, amplió sobre la importancia del trabajo de Ghion para la conservación de las vacunas: “Nosotros somos los únicos productores en el mundo de esta molécula. Lo que hacen es poder permanecer abiertas en un refrigerador no en un ultra freezer a -80 grados. Estar un mes abiertas es gracias a que nuestra molécula está protegiendo la vacuna de la contaminación bacteriana”.

“En esos lugares como el continente africano o en Centroamérica donde la gente va a vacunarse en una campaña abajo de un árbol, no existe la farmacia, o un centro de salud casi, las organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Alianza Global para la Vacunación y la inmunización, que se encargan de vacunar a miles de millones de personas, sólo pueden hacerlo cuando tienen las vacunas concentradas en multidosis”, continúo Chevallier.

“Ese es el gran orgullo que tenemos nosotros de poder contribuir en este grupo a mantener la inmunidad de rebaño en los países más pobres”, remarcó.

En relación a los futuros proyectos de la empresa, el científico señaló que uno de ellos “es montar la primera planta de vacunas aquí en Mar del Plata y en toda la región a partir de una vacuna que se está desarrollando por científicos argentinos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata”.

“Esa planta de biológicos que vamos a poner en Mar del Plata en nuestra planta va a servir para hacer vacunas de COVID y vacunas de otro tipo o productos biológicos que se importan todos, por ejemplo, para las enfermedades huérfanas que existen en todo el mundo. Las drogas para esas enfermedades son caras y se importan todas. Nosotros queremos hacer eso en nuestra planta de biológicos en donde se va a hacer la vacuna y además sustituir importaciones”, continuó y completó: “El mundo se está volcando y se va a volcar más a los medicamentos biológicos entonces esta es la oportunidad para a partir de este proyecto de vacuna COVID encarar también lo que es la producción de biológicos”.

LA QUÍMICA, EL INICIO DE TODO

Su pasión desde pequeño por la ciencia y la pasión por emprender son dos de las principales características de Alberto Chevallier. “Lo primero que ví a través del microscopio fue una nanopartícula hueca, rota, donde se veía el interior. Son nanopartículas que hacemos y cargamos. Usamos microscopios electrónicos que pueden ver mucho más lejos por qué no usan luz, sino que usan electrones para ver. Son partículas muy chicas. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro y nosotros estamos haciendo nanopartículas que miden 100 /150 nanómetros y adentro las cargamos con alguna cosa para entrega de una droga para un tratamiento médico, para entregar un antioxidante a un alimento o nutriente a un alimento”, explicó el científico y siguió: “Tengo grabado en la cabeza de un microscopio una nanopartícula de aproximadamente doscientos nanómetros que se rompió y siempre la muestro por qué allí se puede ver como adentro puede transportar muchas cosas”.

En este sentido, sostuvo que “en el futuro eso va a ser muy importante porque la expectativa de la vida de la raza humana va siendo cada vez más gracias principalmente a la química”.

“Por eso reivindico siempre a la química y luego a la aplicación de la química en la medicina, en la medicina. en las tecnologías, en los diagnósticos por imágenes, pero siempre aparece la química al principio”, consideró.

MAR DEL PLATA, FARO INDUSTRIAL

Chevallier actualmente preside el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, un parque público - privado que se encuentra entre los más grandes del país. La entrega de los espacios corresponde al Municipio según la legislación vigente y la administración por parte de las empresas radicadas allí.

“En Argentina hay aproximadamente más de 450 parques industriales. El de Mar del Plata es el quinto en extensión, tiene más de 310 hectáreas y ya nos está quedando chico. Estamos trabajando junto con el Municipio en la ampliación del Parque por lo tanto quizás en algunos en uno o dos años subamos al podio en extensión del parque industrial”, señaló.

Además de destacar la amplitud del Parque Industrial de la ciudad, Chevallier consideró que es relevante su ubicación, ya que “está rodeada por campo entonces eso lo hace más seguro porque las empresas hacen una actividad de riesgo y necesitan estar en un lugar seguro”. A su vez, permite que empresas puedan proyectar su expansión.

El movimiento del Parque Industrial es constante. Cada día, ingresan entre 300 y 400 camiones por día, entre 1200 y 1500 autos y motos, trabajan entre 4000 y 5000 personas, hay más de 65 empresas en actividad, y 15 “que están pidiendo el ingreso al Parque Industrial que se está tratando en el Municipio”. A su vez, por el puerto de Mar del Plata se exportan 5000 contenedores por año”.

“Lo que necesita una empresa son los servicios que no son los mismos que se usan en un domicilio. A veces las obras no están totalmente completas, entonces lo que se hace es arreglar con la empresa que se va instalar la cesión del lote a cambio de las obras necesarias, como se hizo con la última empresa que se firmó el contrato para su ingreso”.

“Mar del Plata por la envergadura de ciudad que es, por la cantidad de habitantes que tiene, por tener 5 universidades, muchos emprendedores y polos tecnológicos, debe ser una ciudad industrial con turismo y no una ciudad turística con industria. Cuanta más pymes tengamos, eso genera un entramado que además potencia al turismo, pero debemos pensar que Mar del Plata debe convertirse en un faro Industrial para la región. Así como el Parque Industrial es un faro industrial para la ciudad, Mar del Plata tiene que ser un faro industrial para la región”, sostuvo Chevallier al tiempo que remarcó la importancia de las pymes para la generación de empleo y las inversiones que realizan para sus producciones.

SU LUGAR EN EL MUNDO

Con una empresa con presencia internacional, Alberto Chevallier eligió Mar del Plata para mantener su producción y vivir. En este punto, reflexionó que “a lo largo de estos treinta años no quisieron llevar a muchos países, pero nosotros elegimos quedarnos acá. Sí estaría mejor en otros países, posiblemente estaría mejor económicamente. Pero no sé si me sentiría mejor”.

“No nos fuimos porque creo que las cosas se pueden hacer bien en cualquier lado independientemente de lo económico. Acá también se puede hacer bien una molécula que se usa en todo el mundo. Esa molécula, ese producto que hace Ghion que tiene competencia en el mundo, el nuestro siempre fue el de mejor calidad. Elegimos quedarnos en Mar del Plata, porque nos gusta la ciudad y sentimos que nos dio cosas y nosotros tenemos que devolvérselas”, consideró.

Además, indicó que cuenta con buenos equipos de trabajo en todas las áreas que se desempeña.

TEATRO TRONADOR: “ES UN LUJO Y UN ORGULLO PARA MAR DEL PLATA”

El empresario recorrió las instalaciones del Teatro Tronador en ocasión de una entrevista en el estudio que CNN Radio Argentina tiene en el foyer. Si bien ya conocía como espectador la renovada sala, no resistió la propuesta de conocer las partes que el público no ve del teatro más moderno del país.

“Lo que vi hoy es impresionante, es un lujo y un orgullo para Mar del Plata y creo que la ciudad se merece tener un teatro como este. No conozco mucho de teatros, pero no debe haber muchos así, es una hermosura”, afirmó.

Tras recorrer atentamente cada rincón del lugar Chevalier remarco: “Me impresiono la pulcritud que hay en todos lados, ver el escenario, las pasarelas, los palcos, me pareció maravilloso” y culmino reflexionando: “Amo a esta ciudad y agradezco mucho las inversiones, yo creo que quien hizo la inversión debe amar a la ciudad, felicitaciones”.

ACCESO DIRECTO

