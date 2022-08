Martín Tetaz, diputado nacional por Juntos por el Cambio, afirmó en CNN Radio que “con la llegada de Sergio Massa hay un nuevo equilibrio político en el gabinete”.

“Hay un poco más de estabilidad política con la llegada de Massa, pero no tengo expectativas económicas”, sostuvo en diálogo con Marcelo Longobardi, “como siempre, CFK no sacrifica nada, le quitan poder a Alberto Fernández y se lo dan a Massa”.

"Toda esa sensación de inestabilidad que hizo subir el dólar estas últimas semanas se disipó, pero con la inflación de julio, que va a estar en torno al 8%, van a temblar todos", adelantó.

"No pongo las manos en el fuego por este equilibrio político ni loco", remarcó.

Por otra parte, ve “pocas chances, por no decir ninguna” de lograr un acuerdo con la oposición. “No veo cuáles serían las líneas de ese acuerdo político, todavía hay demasiada incertidumbre para despejar”.

"Hoy ya hay oficialismo y oposición en el gobierno, no sabemos si se saldaron las disputas", reflexionó, "uno no tiene claro a nombre de quién habla Massa o cuál es la naturaleza del equilibrio político todavía".

Además, descartó la posibilidad de que el Congreso vote a favor de otorgarle súperpoderes a Massa. "Eso no va a ocurrir de ninguna manera porque no necesita ningún súperpoder", respondió de manera categórica.

"El periodismo se apuró en ponerle superministro. Finalmente a Massa le dieron los ministerios que tenía Alberto Fernández, no le dieron nada de poder económico real. No le dieron ni el Banco Central ni la AFIP ni la Secretaría de Energía, que es el punto más importante hoy en términos de poder político", enumeró. "Ese es el primer acuerdo que tienen que tener ellos ¿qué súperpoder le va a dar el Congreso si el propio presidente no se lo da?", planteó en Longobardi por CNN.

En tren de conjeturas sobre eventuales medidas, dijo que “Massa solo tiene chance si presenta un giro radical de 180 grados, al nivel del Plan Austral en el ‘85 y la Convertibilidad en el 2001. Después a la larga les fue mal, pero en el inmediato plazo de la presentación de esos planes la expectativa fue que acá cambiaron completamente las reglas de la economía en Argentina".

"Cambio del régimen monetario y fiscal, ese tipo de cambio necesita hacer Massa en la economía; si no, serán dos meses de tiempo y se terminó", concluyó.