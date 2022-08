Afirman que “el turismo es una herramienta para la recuperación del país”

Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, habló con CNN Radio sobre los números que arrojó la temporada invernal y sostuvo que hubo “vacaciones récord”.

“Tuvimos 5 millones 200 mil argentinos recorriendo el país y una inyección económica muy fuerte de 147 mil millones de pesos. Estos son números reflejan más trabajo y una temporada distinta a las anteriores donde además entraron muchos turistas extranjeros (420 mil)”, detalló en contacto con Regreso CNN.

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, señaló que “el turismo no es solo una actividad de ocio y recreación, sino económica”. Y agregó: “El sector ya no se está recuperando, está creciendo y vemos un 10% y 15% más de actividad turística a los años donde no había pandemia”.

“El turismo es una herramienta que pensamos fundamental para la recuperación del país. Es una herramienta para generar divisas, puestos de trabajo y hay mucha gente vive de esto”, remarcó.

Respecto a los turistas extranjeros, indicó que “hicieron gastos de 344 millones de dólares durante las dos semanas de vacaciones de invierno”.

“Es un programa que surgió de la inactividad, una herramienta que viene a generar un impulso a la actividad económica y como fue tan positivo pensamos que tenía que continuar. Ahora vamos a lanzar PreViaje para lograr cubrir el periodo de temporada baja”, finalizó.