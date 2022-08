Con la abstención de la oposición, Cecilia Moreau se convirtió en la presidenta de la Cámara de Diputados

En una sesión especial, Sergio Massa renunció este martes a su banca y al cargo de presidente de la Cámara de Diputados para asumir al frente del Ministerio de Economía. Cecilia Moreau, postulada por el Frente de Todos, reemplazará al líder del Frente Renovador y ocupará el cargo hasta diciembre. Durante la sesión, hubo aclamaciones del oficialismo a Massa, y durísimas advertencias de la oposición.

“Este lugar me enseñó a escuchar mucho más que hablar, a tolerar, a convivir en la diferencia. A buscar acuerdos hasta último momento. Me llevo el mejor de los recuerdos de todos, aún de aquellos con los que pensamos distinto”, se despidió Massa de los diputados en el recinto.

“En la nueva etapa que empieza, voy a venir una y cien veces a esta casa del pueblo a buscar, entre todos aquellos que queremos un país mejor, darle a los argentinos políticas de Estado. Seguramente el año que viene en el debate electoral nos pelearemos en otros temas, pero la sociedad espera que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante”, agregó el nuevo ministro de Economía.

Cecilia Moreau reemplazará a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados

Inmediatamente después de la salida del designado ministro de Economía, el bloque del Frente de Todos en Diputados propuso a Moreau como su reemplazo en la Presidencia de la Cámara de Diputados, la primera mujer de la historia en ocupar el cargo.

“Va a ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que la sociedad espera de nosotros en este momento tan particular”, dijo Moreau, ya desde el estrado de la Presidencia.

“Soy consciente de que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y me genera un orgullo extra ser la primera mujer en presidir esta Cámara. No se confundan, no voy a gobernar esta cámara con mis hormonas, sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones políticas”, agregó.

En la sesión además se le tomó juramento a Juan Marino, el legislador del Partido Piquetero que ocupará la banca de Massa. Actualmente Merino es director provincial de Organización Territorial, en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que encabeza el secretario general de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque.

Aunque había dudas en la previa, el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, finalmente estuvo presente en la despedida del líder del Frente Renovador de la presidencia de la Cámara baja.

