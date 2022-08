La historia del ex arquero que coronó su sueño de campeón mundial

Martín Triviño fue noticia el fin de semana por haber conseguido el oro en formas y bronce en combate durante el Mundial de Taekwondo que se realizó en Amsterdam (Países Bajos).

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Triviño contó su historia en el deporte, es que el taekwondista también se calzó los guantes, pero no para competir en esta disciplina. Conocé su historia.

"Practiqué taekwondo desde los 7 a los 19 años y pude salir campeón argentino, sudamericano y participar en un mundial, colgué el cinturón por temas económicos no pude seguir presentándome. Pero quería seguir compitiendo y practicando deporte", dijo.

"Hablé con mi papá y me fui a probar de arquero en Al Ver Verás. Me probé de arquero y me ficharon. Después pude atajar en San José, porque me querían ahí, también. Atajé en la primera de San José y luego volví a Al Ver Verás y también jugué en Huracán de Madariaga", contó Triviño.

"Luego retomé el taekwondo y tuve la posibilidad de volver a competir de la mano de mi profe Alejandro Yapuncic. No hemos tomado dimensión de todo lo que hemos vivido, de una competencia a nivel mundial ,no podemos pedir otra cosa esto es un sueño", agregó.

"Después de la descarga que tuvimos en la primera competencia en formas, no sacamos una gran mochila. Porque la llegada a la competencia fue muy dura, me jugó en contra también, terminar en una competencia y entrar a la otra, perdí en semifinales con el campeón. Pero acá seguiremos tratando de cosechar triunfos, que es lo que nos apasiona", concluyó.

Escuchá la nota completa: