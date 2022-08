“Massa también es responsable de la situación actual de Argentina”

Margarita Stolbizer, diputada nacional del bloque Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires, se refirió en CNN Radio a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y a la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

“Conocí a otro Massa, al que iba a meter preso a los corruptos y no al que está negociando en el Senado con Cristina Kirchner. Me cuesta pensar qué pasa por la cabeza de él. Hay que recordar que Sergio Massa no es una persona que venga de afuera, es parte de la tríada del poder que ha estado todo este tiempo y que también es responsable de la situación actual de Argentina”, señaló Stolbizer.

En contacto con Al Fin y Al Cabo, dijo que “Massa solo cambia su rol para pasar a un ministerio que se ha revalorizado, pero solo es un cambio de lugar. Las expectativas deberían ser moderadas”.

Y agregó: “La aspiración es llegar a las elecciones de 2023, pero tiene una agenda de corto plazo para recaudar dólares, buscar consenso con el campo y no mirar sus aspiraciones”.

Respecto a la figura del presidente, explicó que “nuestro país es claramente presidencialista”. Y cuestionó: “Hoy tenemos un presidente cada vez con menos poder, ya estaba bastante desnudo cuando vimos cómo le sacaron a sus ministros y que no pudo retener a los más cercanos”.

“Esto es muy malo para el país, tener un presidente con tan poco poder, es un peligro”, acusó.

La diputada nacional del bloque Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires, manifestó que acepta este cambio “si sirve para que no se desmadre la economía y la situación social”. “Massa tiene un margen mínimo, él es parte del Gobierno que tenemos. Qué puede tener de novedoso esto más que desnudar más al presidente”.

CAUSA JUDICIAL

“Lo que hizo el fiscal Diego Luciani, es adelantar lo que nos va a estar contando durante estos días. Va a poner sobre la mesa todas las pruebas que hay en el expediente para demostrar toda la estructura familiar que montó la familia Kirchner donde Cristina es la jefa de cometer delitos dentro del Estado”, precisó Margarita Stolbizer.

Y cargó contra la familia Kirchner: “Ellos tenían mucha afinidad con Lázaro Báez antes de llegar al Gobierno. Báez ganaba licitaciones de manera irregular, cobraba sobreprecios y obras que no terminaba”.

“Es la causa que más le preocupa a Cristina Kirchner hoy porque es la que está a la luz de público conocimiento”, finalizó.