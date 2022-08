Un economista pide “dejar de emitir” y “liberar los precios de la economía”

El economista Ramiro Castiñeira analizó en CNN Radio los principales desafíos del nuevo ministro de Economía Agricultura y Producción Sergio Massa, aseguró que “hay que sacar los cepos ridículos” y consideró que “la moneda debe ser libre”.

“Massa es parte de este proyecto desde el principio y debería saber bien cual es el problema macroeconómico de Argentina”, recordó el especialista en Los Primeros de la Tarde, y advirtió que “actualmente se está apelando a la emisión y colocación de deuda pública”.

Asimismo, Castiñeira opinó que “la idea de superministro mucho no me cierra. La discusión no es si tiene superpoderes, sino si tiene claro el rumbo y qué es lo que hay que desarmar. Si es superministro y solo va a poner más cepo va a terminar jugando en contra del ciudadano. No me cierra la idea… Hay que empoderar al ciudadano, no al ministro”.

En este sentido, el economista afirmó en diálogo con Pepe Gil Vidal que “hay que sacar los cepos ridículos porque hay que pedir permiso al Estado para todo y el ciudadano es una persona adulta y no tiene que estar todo el tiempo bajo el ala de una persona”.

“Hay que dejar de emitir y los precios de la economía tienen que ser libres. Lo que se debería controlar es la emisión, no los precios”, acotó.