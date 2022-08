Debate por la licitación del predio de residuos: "La imagen es de un desorden que me llama la atención"

El pliego de licitación pública para la contratación del servicio de operación y mantenimiento Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata es uno de los expedientes "calientes" que está siendo tratado en la comisión de Ambiente del HCD.

En este sentido, la edil de AM, Paula Mantero dialogó con Hora 19, programa que se emite por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"En primer lugar, antes de la visita del titular del EMSUR al Concejo Deliberante, yo había requerido que fuéramos al predio, pero no sucedió. Fui por mi cuenta y no me dejaron entrar y tampoco tomar fotos", comenzó diciendo la concejal.

"En el lugar no pude ver mucho, pero desde afuera se puede observar al recorrer el perímetro que el alambrado está caído y cualquier persona puede entrar al predio, cualquiera se puede meter", agregó.

"La imagen es de un desorden que me llama la atención. Un basural bien gestionado no tiene que estar como el de Mar del Plata, este predio fue realizado hace un tiempo y cuando se licitó el BID puso el 75% del financiamiento y el resto el municipio. En su momento el predio tenía otra imagen", destacó.

El proyecto del Ejecutivo plantea una licitación de "4 años con prueba de 2 años y un presupuesto de 62 millones de pesos", todo indica que la próxima semana la comisión de Ambiente -los ediles- recorrerán el predio en el marco del debate. Recordemos que es una comisión donde el oficialismo no tiene mayoría, por lo que deberá consensuar posturas para avanzar en el recinto y llegar a la sesión del cuerpo deliberativo.

