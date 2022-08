Luego de que se realizara la reunión constitutiva de la comisión del Fondo de Financiamiento Educativo y que la concejal del Frente de Todos, Mariana Cuesta, cuestione al gobierno de Montenegro por el uso de los fondos que envía la Provincia para el fortalecimiento del sistema educativo el secretario general de SUTEBA, Gustavo Santos Ibáñez, dialogó con este medio.

En primer lugar explicó: “La convocatoria realizada por la Comisión de Educación del HCD tiene que ver con un derecho conquistado por los sindicatos hace años por medio de una ordenanza y de esta forma constituir una mesa donde se definen los criterios de inversión que hace el Estadio Nacional y Provincial en el Municipio”.

Asimismo, remarcó al Marplatense que “desde antes de la pandemia el Municipio realiza esta estrategia de tirar números y no decir en que se gastaron los fondos recibidos” y agregó: “Hasta hoy el Municipio recibió 515 millones de pesos y no sabemos qué obras se hicieron. Nos vamos preocupados sabiendo que los fondos no se están invirtiendo, hicimos un pedido exhaustivo de las últimas obras tanto de las escuelas Municipales y Provinciales. Éste es un distrito donde hay una fuerte inversión de la Provincia en términos de infraestructura escolar, servicio alimentario y mobiliario”.

Y cerró: “El Municipio está incumpliendo la normativa de destinar el 40% de los fondos recibidos para infraestructura escolar”.