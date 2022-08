Rodolfo D'Onofrio: "Mi preocupación siempre fue el país, y quiero colaborar"

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River y miembro de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA, habló con CNN Radio y analizó la actualidad del país.

"Me siento muy bien, después de 8 años de haberle dado el 85% de mis días a River, porque River exige eso cuando uno quiere hacer las cosas en serio. He estado al frente de empresas muy grandes, pero nunca algo como lo que fue River, una experiencia compleja y que uno alguien hizo realmente con ganas, con un gran equipo. Pudimos tener resultados deportivos, pero también económicos", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Manejar River es más que una empresa, porque aparte del fútbol tiene más de 50 deportes, 20 de ellos federados. Tiene un colegio con 1.200 alumnos, desde materno-infantil hasta terciario. Y tiene una Universidad. Es un mundo, entran más de 6.000 personas por día. Y a eso sumamos los millones de argentinos que viven todo lo que pasa con el fútbol de River", agregó.

"Manejar River es más cercano a la gestión de un gobierno, de una ciudad, que de una empresa", destacó.

D'Onofrio aseguró que "haber estado me llena de orgullo. Es un privilegio haber sido presidente de River. Y siento que hay una continuidad, porque sigue todo el equipo, el único que no está soy yo. Creo que el plazo de 8 años máximo es el justo para un presidente".

En este sentido, señaló que "se está haciendo la obra en el estadio, algo que no pudimos hacer durante la pandemia porque parte de la financiación era vender localidades y no se podía ofrecer. El resultado fue extraordinario, la financiación está asegurada y en un tiempo el estadio de River estará súper preparado para eventos grandes, y por si se llega a dar lo del Mundial del 2030".

Al ser consultado sobre una incursión en política, marcó que "mi preocupación siempre fue el país. Me preocupó como empresario, me preocupó como presidente de River... Y eso fue una experiencia grande, porque es algo transversal. Estás en los lugares más altos, pero también en los más carenciados. Pasé por todos lados".

"Quiero ayudar, quiero colaborar. Quiero poner todo lo que mi país me dio, porque pertenezco a una generación que se educó en un primario del Estado, donde todos éramos iguales", destacó.

D'Onofrio relató que "el Estado te formaba, te educaba. Y siempre tuve la inquietud, porque soy de los que siempre se comprometen. ¿Viste que nadie quiere ser presidente de un consorcio? Bueno, yo terminaba siendo el presidente".

Además, expresó que "quiero que Argentina vuelva a ser Argentina. Quiero que los chicos puedan educarse en el Estado, y no que eso no ocurra. Estoy comprometido como ciudadano, y me voy a comprometer sin dudas, pero adentro de un proyecto y un equipo que esté dispuesto a hacer los cambios que el país necesita".

"Todos los que quieran ser presidentes tienen el derecho. Si Macri puede o no ser candidato no lo sé, yo te digo que tengo una opinión y es que cada uno sabe qué tiene para aportar", deslizó.

"Hablo con todos. Con todos los que me invitan a conversar, que les parece que puedo aportar algo interesante, o que yo mismo convoco", añadió.

D'Onofrio aprovechó para deslizar una crítica al kirchnerismo al asegurar que "quienes creen que el equilibrio fiscal no es importante están haciendo una mala lectura. En una casa, en una familia, ¿qué pasa cuando se gasta más de lo que ingresa? ¿Qué pasa cuando se empiezan a pedir créditos y no se puede pagar? Termina todo en una familia destrozada por no poder pagar las cuentas".

"Lo que enunció Massa nos da un respiro. Alguien del gobierno está diciendo lo que queríamos escuchar. Ahora lo que falta es que lo realicen, porque por el momento es un enunciado. Ojalá lo puedan hacer", soltó.

Para el cierre, expresó que "yo no sé si voy a ser candidato, pero sí voy a estar dentro de un equipo trabajando para cambiar la realidad".