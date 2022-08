Adrián Barilari: "Si hay otra vida espero volver haciendo lo mismo que en esta, pero mejor"

Adrián Barilari nació en noviembre de 1959. Es el segundo de tres hermanos varones. Cantante argentino de rock, vocalista de Rata Blanca y asiduo frontman en muchos escenarios de Argentina y el mundo.

Estuvo vinculado a la música desde muy pequeño debido a que su tío era bandoneonista y cantante de tangos y su hermano mayor tenía un grupo de rock. Allí Adrián aprovechaba para cantar temas de Creedence Clearwater Revival o The Beatles.

El universo planeaba todo para que en 1989, el cantante Saúl Blanch dejara Rata Blanca, y el grupo comenzara la búsqueda de nuevo cantante. Lo demás es historia. La figura de Barilari llegó a los más altos niveles de éxito mediático y popular.

Separaciones, discos solistas, otros estilos y un 2022 que encuentra a Rata Blanca nuevamente con giras y él personalmente presentando por el interior del país su disco Canciones Doradas.

”La verdad que estoy muy feliz de haber vuelto a los escenarios y vivir los shows a pleno, saltando y bailando”, dice contento mientras se suma a la idea de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +Chance!

+ = Tu lado mas positivo / Creer que todo va a suceder.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde los 14 años cuando quise empezar a componer entendí que esto era lo que quería.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Siempre hacia adelante, mis ojos ven hacia adelante, mi nariz, mi boca etc.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Quizá inconscientemente alguna vez quise mandar todo a la mierda, pero eso duro solo horas... tengo que vivir esta vida primero.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A las armas. Al poder. Al dolor...

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Es un poco difícil conectarse, pero lo he intentado alguna vez y he tenido algunas respuestas sorprendentes.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Si realmente hay otra vida espero volver haciendo lo mismo que en esta, pero mejor.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.