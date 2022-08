Círculo Deportivo no pudo con el último como local

Círculo arrancó ganando pero se lo empataron en el cierre del primer tiempo y terminó sumando un punto que no convence, pero por cómo se dio el partido y lo que fue la fecha, no fue del todo malo. El equipo de Marcelo Straccia, en su debut, tuvo un buen arranque pero se fue cayendo, Liniers lo complicó con sus delanteros y el 1 a 1 en el "Guillermo Trama" estuvo bien, por la 23ra fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. El "Papero" continúa fuera de la zona del descenso y la próxima semana visita a Juventud Unida de San Luis.

Círculo salió con la idea de tener la pelota frente a un rival que se paró de contra ataque y, si bien la manejaba, llegaba bien a tres cuartos de cancha y ahí se apagaba. Del otro lado era más práctico, con poca posesión, recuperaban y buscaban rápido a sus hombres de punta. Un tiro libre que ganaron en el costado derecho y cruzó toda el área, y un pelotazo largo para Lefiñir que le erró por poco al arco, cruzado, fue un llamado de atención para el local. Pérez y Lucero trataron de juntarse, pero lo hicieron bien lejos de Partal, por lo que no pesó. Recién a los 25' atacó a fondo, Straccia arrancó habilitado por la izquierda, tocó adentro para Imanol Enriquez y el goleador, después de controlar un poco larga, se tiró para adelante y metió el puntazo que pegó en el arquero y se metió contra el caño izquierdo.

Con la ventaja, creció Círculo,estuvo más cómodo y ganó confianza. Empezó a jugar mejor, levantó los aplausos con una buena combinación entre Ramírez, Rodríguez Rendón, Lucero, todo a un toque, que terminó con un remate alto de Straccia. Pero fue lo último de la etapa para el local, que comenzó a hacer muchas faltas en su campo y se complicó. Casas le ahogó el empate a Barez que capturó un rebote a un metro del arco, un cabezazo de Guardia pegó en el palo, alguien punteó en el rebote y Casas reaccionó bien para sacar, y terminó despejando Vilanoba. Lo mejor que le podía pasar al "Papero" era que termine, pero no aguantó. A los 43', agarraron la defensa abierta, cambio de frente desde la derecha, se metió Cerato, Casas dudó si salir o quedarse, cuando aceleró era tarde, se llevó por delante al "9" y le cometió la falta que él mismo cambió por gol para ir al vestuario con todo como al principio.

Arrancó mejor otra vez Liniers, encontraron solo a Barez dentro del área, controló con el pecho y no pudo definir. Dos córners cerrados obligaron a la reacción de Casas y un cabezazo de Lastra también exigió al arquero. Marcelo Straccia no dudó y antes de los 10' metió mano, Avallay y Benítez ingresaron para tratar de darle más aire y juego a la mitad de la cancha, y ver si podía agarrar la pelota. Lo emparejó el local, probó de afuera con Benítez y Straccia y comenzó a inquietar. Pero cuando parecía que se acomodaba, en una jugada confusa, se fueron expulsados Vedda y Otondo, quedaron los dos con 10. Straccia volvió a rearmar la defensa con Golia por Lucero, y lo que ganó en solidez, lo perdió en gente de ataque. Porque Enriquez llegó bien en una larga, pero se quedó sin ángulo, no tenía compañia y remató sin fuerza ni precisión.

A ninguno de los dos le servía el empate y quedaban espacios. Straccia tuvo una tras un error pero lo taparon justo, Cerato también pudo desnivelar y perdió el mano a mano con Casas, que se convertía en la figura del Papero. En la desesperación, perdió una jugada en ataque y salió la contra, con superioridad numérica, eran 3 contra 1, tardó mucho Pedraza, le terminó quedando atrás a Herrera y se salvó Círculo.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Facundo Vilanoba y Bruno Vedda; Ramiro Rodríguez, Néstor García, Martín Lucero y Nicolás Straccia; Raúl Pérez; Imanol Enriquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: ST 7' Enzo Benítez y Alejandro Avallay por Pérez y Rodríguez, 25' Alan Golia por Lucero y 42' Iván López y Nahuel Luna por Straccia y Enriquez.

Liniers (Bahía Blanca) (1): Lucas Partal; Julián Taverna, Enzo Guardia, Sebastián Leguiza y Nicolás Benavídez; Gonzalo Barez, Valentín Otondo, Franco Lefiñir y Franco Franzino; Alexis Bulgarelli y Lautaro Cerato. DT: Marcelo Fuentes.

Cambios: ST 0' Jonathan Lastra por Lefiñir, 26' Carlos Herrera y Marcelo Vidal por Franzino y Bulgarelli y 38' Franco Pedraza por Cerato.

Goles: PT 25' Enriquez (CD) y 43' Cerato,de penal (L).

Incidencias: ST 24' expulsados Vedda (CD) y Otondo (L).

Árbitro: José Segovia, de Concordia.

Estadio: "Guillermo Trama".