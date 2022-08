Grindetti: "Hay que apuntar a sacarle un pie de la cabeza al campo"

Néstor Grindetti, intendente de Lanús, habló con CNN Radio y analizó los cambios en los gabinetes de parte del oficialismo.

"Los cambios de personas no aseguran nada. Hay que estar atentos a las ideas que traen las personas, y a los hechos que generan. Los anuncios hasta ahora son títulos. Algunos pueden ser loables, pero no hay ninguna cosa concreta. Todavía falta definir equipo, que no es menor en término de las ideas que traigan", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"Tenemos que exportar y que ingresen dólares. Me parece que habría que apuntar primero a sacarle un pie de la cabeza al campo, dejarlo que fluyan, no verlo como un enemigo; sino ver que son muchísimas pymes que necesitan que el Estado no sea un lastre", agregó.

Grindetti analizó que "más allá de cuestiones concretas de la economía, esto es meramente político. Aún estos anuncios, que algunos son buenos; y aún suponiendo que llegue un macroeconomista y los empiece a implementar... ¿Qué pasa con lo que pueda pensar la vicepresidenta? Porque esa división del oficialismo traba el funcionamiento de todo el Estado".

"Hoy tenemos, por lo menos en el conurbano, un nuevo fenómeno que significa mucha cantidad de gente que teniendo trabajo es pobre. Es una clase media muy castigada. Ese grupo de vecinos, que no está acostumbrado a protestar en la calle, tiene una suerte de desesperanza", expresó.

"La extrema pobreza estructural está asistida por el Estado, pero la pobreza de la clase media que trabaja y a la que no le alcanza la plata no, es un nuevo fenómeno", amplió.

Sobre una posible candidatura a futuro, señaló que "hay que darle tiempo al tiempo. Este no es un momento para estar en búsqueda del voto. Por supuesto que nos gustaría incursionar, pero tenemos que centrarnos en escuchar a la gente".

En este sentido, y en relación al espacio de Juntos por el Cambio, expresó que "Macri es un protagonista en nuestro espacio político en calidad de fundador del PRO y de Cambiemos. Es un referente necesario. Pero él mismo lo está diciendo, y la dirigencia que lo acompaña no debe presionar una decisión".