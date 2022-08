Búsqueda de Lorena Albornoz: "El 31 de julio se conectó al teléfono y llamó a una amiga"

Familiares de Lorena Marcela Albornoz, desaparecida en el barrio Las Dalias, se manifestaron en las puertas de tribunales para insistir con su búsqueda.

La mujer de 46 años fue vista por última vez el martes 26 de julio cuando salió de su casa para "ir a hacer los mandados". Su familia, al notar que no regresaba, se acercó a la Comisaría 15ta para realizar la denuncia y dar con su paradero.

"Lo único que sabemos es que el 31 de julio se conectó al teléfono y llamó a una amiga. Según ella no hubo una comunicación, pero sí la hubo, fue una llamada de 7 minutos", explicó Jenifer, hija de la mujer desaparecida.

Respecto a las búsqueda por parte de las autoridades, comentó que la fiscal a cargo del caso, "después de 11 días me llamó para decirme que no se había comunicado antes por el tema de que no tenía novedades".

En el momento de su desaparición "estaba con un pantalón gris con manchitas negras, zapatillas tipo guillerminas azules y una camperita del mismo color", comentó.

Además, contó que el mismo día que se retiró de su hogar, "una chica se comunicó conmigo y dijo que la había visto por Constitución y la Costa cerca de las 5 de la tarde".

Lorena Marcela Albornoz mide 1,50 aproximadamente, tiene tez morena, cabello largos lacio oscuro y es de contextura física robusta. No posee tatuajes, ni piercing y tiene una cicatriz en la zona abdominal producto de una operación.

Su hija aseguró que "es la primera vez que sucede esto, pero no se fue porque se enteró de su enfermedad, porque con eso ya venimos desde el 2019. Ella tiene cáncer y estaba con depresión".

Por último, dijo que se quedarán en las puertas de tribunales hasta que la fiscal los reciba, "debería dar la cara y darnos explicaciones", concluyó